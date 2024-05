Morning-Briefings, Tickermeldungen, Social Media: Nachrichtenquellen gibt es viele. Getty Images/iStockphoto

In Deutschland fühlt sich jede und jeder Zweite von der Nachrichtenflut im Internet überfordert. Viele Menschen informieren sich etwa über ein Morning-Briefing per Mail, News-Lektüre auf einer Nachrichtenseite oder Tickermeldungen im Social-Media-Stream, wie am Mittwoch aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom unter 1000 Menschen ab 16 Jahren hervorgeht. Allerdings fällt es vielen nicht leicht, den Überblick zu behalten. 58 Prozent wissen oft nicht, welchen Nachrichten sie vertrauen können. "Angesichts der zunehmenden Menge an Informationen aus einer stetig wachsenden Zahl journalistischer und nichtjournalistischer Quellen im Netz ist es für viele Menschen schwer geworden, Tatsächliches von Falschem zu unterscheiden", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Ein Großteil derjenigen, die sich im Netz über Aktuelles informieren, tut dies regelmäßig. 50 Prozent verfolgen laut Umfrage mehrmals täglich im Internet die Nachrichten, 32 Prozent tun dies einmal täglich, 13 Prozent immerhin mehrmals pro Woche. Nur fünf Prozent informieren sich seltener. Insgesamt konsumieren 90 Prozent der deutschen Internetnutzenden ab 16 Jahren online Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur etc. Das entspricht Bitkom zufolge rund 55 Millionen Menschen. Dabei werden am meisten News-Webseiten oder Apps genutzt (78 Prozent), gefolgt von sozialen Medien (44 Prozent) und Messenger-Diensten (27 Prozent). 26 Prozent informieren sich per Video über Youtube-Kanäle, und 18 Prozent hören Podcasts.

Welche Medien genutzt werden

Etwa 47 Prozent informieren sich meist über Webseiten und Apps von klassischen überregionalen, lokalen oder internationalen Printmedien wie spiegel.de, bild.de oder faz.net. Rund 44 Prozent nutzen Infos von öffentlich-rechtlichen sowie privaten Fernseh- und Radiosendern – etwa tagesschau.de, wdr.de, n-tv.de oder radio912.de, gefolgt von den Startseiten von Internetzugangsprovidern wie t-online.de, gmx.de oder web.de (35 Prozent). Zudem zeigt die Studie, dass Ältere meist lieber Texte lesen, während Jüngere eher Bilder oder Videos schauen.

Bei den unter 30-Jährigen ist Instagram mit 90 Prozent der Spitzenreiter bei sozialen Medien oder Messengerdiensten, mit großem Abstand vor Whatsapp, Tiktok und Facebook. Bei den über 30-Jährigen spielt Facebook (68 Prozent) die größte Rolle beim Nachrichtenkonsum, knapp vor Whatsapp und Instagram. (Reuters, 22.5.2024)