Der Unfall ereignete sich bei Bauarbeiten für den Brennerbasistunnel (Symbolbild). imago stock&people/Roland Mühlanger

Steinach am Brenner – Ein 41-Jähriger ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in einem Versorgungstunnel des im Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) getötet worden. Der Mann hatte mit einem Gabelstapler ein Metallrohr transportiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kollidierte er aus unklarer Ursache mit einem an der südlichen Tunnelwand abgestellten Lkw. Der Arbeiter wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und tödlich verletzt.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion sowie Sicherstellung des Staplers an. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck, die zuständige Sicherheitsbehörde und das Arbeitsinspektorat erstattet, hieß es von der Polizei.

Erst Ende März war ein 57-jähriger Arbeiter aus Deutschland auf der Brennerbasistunnel-Baustelle H41 Sillschlucht-Pfons im Haupttunnel Ost in Innsbruck tödlich verletzt worden. Der Mann war gerade mit Vermessungsarbeiten beschäftigt, als er aus bisher unbekannter Ursache von einer Transportlok, die Material zur Tunnelbohrmaschine lieferte, erfasst wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (APA, 22.5.2024)