"Was mit Libyen?", fragte mich neulich ein afrikanischer Freund. Ich fühlte mich überfragt. "Du erinnerst dich", bohrte mein Freund gnadenlos weiter, "an den Nato-Einsatz? Die Bombenkampagne, die zum Sturz von Muammar al-Gaddafi führte. Begleitet von viel Propaganda über diesen grausigen Diktator, über Menschenrechte. Und danach? Statt demokratischer Regierung ein grauenvoller Bürgerkrieg, der bis heute andauert, ein zerrissenes und zerstörtes Land. Eine weitere Destabilisierung der Sahelzone." Ich schluckte vor lauter schlechtem Gewissen, weil ich tatsächlich Libyen im Schatten von Ukraine und Gaza vergessen hatte. Aber es ging meinem Freund nicht darum, mein schlechtes Gedächtnis bloßzustellen. Er wollte wissen, ob dieser katastrophale Militäreinsatz inzwischen aufbereitet worden sei, in der Öffentlichkeit und innerhalb des politischen Systems. Ich musste verneinen. "Siehst du", schloss er bitter, "typische europäische Heuchelei."

Wer viel im Globalen Süden unterwegs ist, der begegnet diesem Vorwurf immer wieder. Die Politik Europas, genauer gesagt der Europäischen Union, sei verlogen. Nehmen wir das Beispiel Korruption. Es gehört zum guten Ton, sich hierzulande über Korruption in den unterentwickelten Ländern zu empören – Milliarden von US-Dollar (die Schätzungen sind natürlich ungenau) werden jedes Jahr in den ärmsten Ländern der Welt veruntreut. Aber wohin fließt dieses Kapital? In den Globalen Norden! Und wird bei uns sicher verwahrt. Wer trägt also eine Mitverantwortung für das betrügerische Fundament des globalisierten Kapitalismus? Als Bürgerinnen Europas sollten wir uns mit dieser Schizophrenie beschäftigen: Einerseits fordern wir good governance, andererseits waschen wir schmutziges Geld. Wir dienen den Oligarchen, Kleptokraten, Steuerhinterziehern und Verbrechern als Steigbügelhalter und verhindern regelmäßig sinnvolle Änderungen internationaler Regeln und Verträge, um diesen Sumpf auszutrocknen. Wir wollen alles haben, das Herz im Himmel und den fetten Arsch auf dem gemütlichen Kanapee (so ein leicht paraphrasiertes bulgarisches Sprichwort).

Angeregt von meinem Freund, recherchierte ich nach unserem Gespräch ein wenig über Libyen. Immer wieder äußern sich EU-Politikerinnen entsetzt über die Zustände in den dortigen Flüchtlingslagern. Voller Empathie heißt es, es sei "sehr schockierend", dass Flüchtlinge in Libyen wie Sklaven verkauft würden. Europa dürfe "nicht den Mund halten". Die Empörung ist nachvollziehbar. Dutzende Flüchtlinge sind in Zellen eingesperrt, die weniger als fünf Quadratmeter messen. Sie hungern, weil sie nur noch jeden dritten Tag etwas zu essen bekommen.

Laut Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hielten sich von Oktober bis Dezember 2023 insgesamt 706.509 Migranten in Libyen auf. Sie sind Freiwild. Amnesty International dokumentierte bereits 2021 systematische Menschenrechtsverletzungen – willkürliche Inhaftierung, Folter, sexuelle Gewalt, Erpressungen und Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten. Die libysche Regierung unterstützt bewaffnete Gruppen, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind. Trotzdem werden Flüchtlinge nach Libyen zurückgeschickt, und die EU-Kommission weist jede Kritik an diesem Verfahren zurück.

Zynische Interessenpolitik

Was haben unsere EU-Verantwortlichen gegen diese entsetzlichen Zustände unternommen? Nichts! Was könnten sie unternehmen? Vieles. Nicht zuletzt, weil die EU die libysche Küstenwache finanziell unterstützt. Wenn also Flüchtlinge in Libyen elendig verrecken, ist dies – zumindest zum Teil – eine Folge des Nato-Angriffs und der gezielten EU-Politik.

Solche Schizophrenie steht in einer altehrwürdigen europäischen Tradition. Seit der Französischen Revolution hat Europa solidarische und emphatische Ideale in die Welt hinausgetragen – die Abschaffung der Sklaverei, die allgemeinen Menschenrechte. Bravo!

Gleichzeitig handelt die EU als geistiger Nachfolger kolonialer Imperien im Sinne einer gierigen Selbstsucht und verfolgt eine zynische Interessenpolitik, egal wie evident die katastrophalen Folgen für andere sind. Seit ich zurückdenken kann, wird kritisch berichtet, wie verheerend die EU-Exportsubventionen für die Landwirtschaft in vielen afrikanischen Ländern sind. Nichts geschieht. Denn am Ende eines langen Verhandlungstages wurzelt beides in unserer kollektiven DNA: der universelle Humanismus sowie die egoistische Raffgier.

Innere Widersprüche

Infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine haben sich diese inneren Widersprüche noch weiter zugespitzt. Bei den Sanktionen wurde je nach nationalem Interesse mal der Diamanten-, mal der Uranhandel ausgenommen. Offenbar kann eine wertebasierte Politik eine enge Partnerschaft mit Saudi-Arabien (inklusive Waffenlieferungen) vertragen, mit einem Unrechtsstaat somit, der die gesamte islamische Welt seit Jahrzehnten mit seiner fanatischen Theologie ideologisch zersetzt. Und die französische sowie die deutsche Außenministerin mahnten letztes Jahr in Äthiopien freundlich und vage Frauenrechte an, in Gegenwart eines Premiers, dessen Armee in Tigray nicht nur unzählige Zivilisten massakriert, sondern etwa 120.000 Frauen vergewaltigt hat!

Wie wäre es mit einer politischen Psychotherapie, bei der wir in einen ehrlichen Spiegel schauen? Selbstbild und Fremdbild klaffen bei der Europäischen Union weit auseinander. Daran scheitert der halbherzige Versuch, einen Schritt in Richtung Frieden und Gerechtigkeit zu unternehmen. Gestehen wir es uns ein: Europa hat das Perpetuum mobile der idealistischen Selbstsucht erfunden und zur Meisterschaft gebracht. (Ilija Trojanow, 3.6.2024)