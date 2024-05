In seinem Gastkommentar spricht sich Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, für das Renaturierungsgesetz aus.

Ist das Renaturierungsgesetz der richtige Weg, europäische Naturräume zu schützen? Die Fronten sind weiter verhärtet. Foto: Imago / Andreas Franke

In keinem Politikbereich sind zurzeit Anspruch und Wirklichkeit weiter voneinander entfernt als beim Natur- und Artenschutz – Stichwort Renaturierungsgesetz. Es geht dabei um nicht weniger als die Aufrechterhaltung der Ökosystemleistungen und damit unserer Lebensgrundlagen, doch die heimische Politik verhält sich, als gäbe es kein Morgen.

Peinlich, beschämend und vor allem verantwortungslos, wie sich Bund und Länder die heiße Kartoffel zuzuschieben versuchen, um damit vor eigenem Nichthandeln abzulenken – beim Umgang mit dem Renaturierungsgesetz quer durch alle Parteien – auf Ebene der Naturschutzlandesräte und -rätinnen, auf Ebene der Landeshauptleute, aber auch auf Ebene der grünen Umweltministerin und vor allem beim Umgang miteinander. Die Fronten sind inzwischen unnötig verhärtet. Ministerin Leonore Gewessler traut sich auf EU-Ebene nicht, dem Vorhaben zuzustimmen, obwohl sie es könnte. Die Länder freuen sich über das politische Foul.

Verbesserter Vorschlag

So sehr die Vorbehalte der Land- und Forstwirtschaft in der ersten Phase der Diskussion des Renaturierungsgesetzes vor zwei Jahren noch nachvollziehbar waren, so wenig ist eine ablehnende Position zum inzwischen mehrfach überarbeiteten aktuellen Beschlussvorschlag länger haltbar. Im Gegenteil, bringt diese Regelung doch insbesondere für die Länder Möglichkeiten und Chancen in Fragen der Klimawandelanpassung, des Hochwasserschutzes, des ohnehin dringend notwendigen Waldumbaus und der Ernährungssicherheit. Wir brauchen dieses Gesetz dringend für die Erreichung der Klimaziele und für eine Trendwende beim Artensterben.

Ja, das Gespräch mit den Bundesländern wurde wohl zu spät und zu wenig ambitioniert gesucht. Eine weitere Blockade Österreichs ist bei einer derart wichtigen Angelegenheit dennoch nicht länger vertretbar. Die Ablehnung muss überdacht, ein Beschluss auf EU-Ebene ermöglicht werden! Die Ablehnung der Länder beruht außerdem auf einem überholten Verhandlungsstand. Österreich ist in puncto Waldumbau in Richtung klimafitte Wälder gut unterwegs, auch die angestrebten Biodiversitätsflächen in der Landwirtschaft hat unser Land mit 9,7 Prozent so gut wie erfüllt. Die geforderte Wiederherstellung von Lebensräumen für gefährdete EU-Schutzgüter bietet die Chance, für diese Arten einen positiven Trend einzuleiten.

Der Widerstand bröckelt

Aus einer Vielfalt an potenziell möglichen Standorten würde man jene für eine Wiederherstellung wählen, wo Grundeigentümer dies freiwillig mittels Vertragsnaturschutz wünschen. Das geplante Gesetz enthält zwar verbindliche Ziele zur Wiederherstellung der Natur – die Österreich deutlich leichter als andere Mitgliedsstaaten erfüllen wird können –, lässt den Ländern andererseits aber auch sehr viel Spielraum. Dass eine ablehnende Position zum Renaturierungsgesetz nicht haltbar ist, haben nun immerhin Kärnten und Wien erkannt. Der Widerstand bröckelt.

Auch an der innerösterreichischen Finanzierung der Renaturierungsprojekte kann es nicht scheitern: Wenn man in einem ersten Schritt nur zehn Prozent der umweltkontraproduktiven Subventionen auf die Renaturierung umlenken würde, stünden auf einen Schlag 500 Millionen Euro bereit. Worauf warten? Let's go! (Franz Maier, 23.5.2024)