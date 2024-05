Unternehmensrechtler sehen "echte Pflichtverletzung" Westenthalers im ORF; Bundesheer-Jagdkommando in Netflix-Doku bester Militäreinheiten, Schadenersatz-Entscheide gegen Fellners

Donnerstag lädt die "Krone" die Belegschaft zu einer internen Info-Veranstaltung. Es geht nach STANDARD-Infos um ein massives Sparpaket und einen Sozialplan. Am späten Mittwochnachmittag schon wurde die Beteiligung von Julian Reichelts deutschem Portal "Nius" beim österreichischen "Exxpress" offiziell – da wächst zusammen, was zusammengehört. Die Etat-Mediennews vom Mittwoch:

"Nius" beim "Exxpress" an Bord Beteiligung von 25 Prozent zum "Start einer Kooperation" der krawallig-rechtspopulistischen Portale.

"Krone" soll 40 Jobs kürzen Was nach STANDARD-Infos von der internen Info-Veranstaltung bei Österreichs größter Zeitungsredaktion am Donnerstag zu erwarten ist, steht hier.

Nach KI-Interview mit Michael Schumacher: Funke musste 200.000 Schmerzensgeld zahlen - Laut "Übermedien" war für ein 2023 in "Die Aktuelle" erschienenes vorgetäuschtes Gespräch mit dem 2013 verunglückten Formel-1-Weltmeister eine hohe Entschädigung fällig

"Die Aktuelle" brachte 2023 ein KI-"Interview" mit Michael Schumacher. Foto: Epa, HANNIBAL HANSCHKE

"Bewusst Verdächtigung geschürt" Drei Urteile gegen Fellner-Gruppe bringen Schadenersatz für Christoph Dichand, Krone Multimedia und Katia Wagner, erwirkt von Medienanwalt Michael Rami in zweiter Instanz. Aber noch nicht rechtskräftig.

"Echte Pflichtverletzung" Die sehen Unternehmensrechtler in Peter Westenthalers Wirken im ORF-Stiftungsrat. Westenthaler sieht das sehr anders.

Bundesheer-Jagdkommando ist für Netflix eine der "toughest Forces on Earth" Dokuserie startete am Mittwoch und verspricht "Einblicke in die Taktiken und die Bewaffnung des Jagdkommandos". Mal sehen.

Verschleppt und entwurzelt Kanadische Miniserie "Little Bird" auf Arte arbeitet, basierend auf wahren Begebenheiten, die Serie exemplarisch ein Schicksal auf, das stellvertretend für tausende Verschleppte steht. Oliver Marks TV-Tagebuch.

Oliver Pocher demütigt Zuschauerin beim SWR-Sommer­festival Pocher hat Aufnahmen mit ihr auf Insta­gram veröffent­licht – SWR distanziert sich von den Äußerungen.

Matthew Perry Nach Tod des "Friends"-Stars sucht die Polizei sucht nach Quelle seiner Ketamin-Dosis.

Nach vier Jahren Haft Aktivisten bestätigen Freilassung von Corona-Reporterin in China, verurteilt wegen Berichten aus Wuhan.

Netflix zahlt vielen österreichischen Kunden bis zu 30 Euro zurück – nach Vergleich mit der AK.

Neues Sportstudio für den ORF Der ORF hat zwar keine Rechte für Österreich-Spiele bei der Fußball-EM (Auge, Servus TV!), rüstet sich aber mit einem neuen Studio, LEDs und Augmented Reality für die Fußball-Europameisterschaft und Olympia

Switchlist "Für immer und ewig", "Streik", "EU als Wirtschaftsraum": TV-Tipps für Mittwoch.

