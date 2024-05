Warum Influencer Anna Strigl nach ihrer eigenen Dating-Show dem Reality-TV den Rücken kehren will und warum sie sich politisch zum Nahostkonflikt äußerte

Ihr Reality-Debüt hatte Ann Strigl bei "Too Hot to Handle" auf Netflix.

Lodernde Flammen, schwindelerregende Höhen und wilde Natur – die Dating-Show Anna liebt Abenteuer begleitet Influencerin Anna Strigl bei vier abenteuerlichen Dates mit Followern. In diesen Extremsituationen hat sie einiges über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch hinter den Kulissen so manch unangenehme Tatsache erfahren. Welche das waren, warum die Dating-Show ihr letzter Ausflug ins Reality-TV sein soll und was sie dazu bewegte, sich im Nahostkonflikt politisch zu äußern, erzählt Anna Strigl im Gespräch mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 23.5.2024)