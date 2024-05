Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts gegen die Eltern des Buben. (Symbolbild) Werner Kerschbaummayr / fotokers

Kufstein – Ein dreijähriger Bub ist am Montag in Kufstein, Tirol, leblos in der Wohnung seiner Eltern (25 und 26) aufgefunden worden. Eine bereits durchgeführte Obduktion ergab, dass das Kind an massiver Unterernährung gestorben war, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Die Eltern des Buben wurden wegen Mordverdachts festgenommen. Weitere drei Kinder des Paares im Alter von einem Jahr, drei und sechs Jahren wurden in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.

Als die Polizei am Montag in die Wohnung des ebenfalls anwesenden österreichischen Ehepaares gekommen war, sei das Kind bereits tot gewesen, hieß es. Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Kind tun. (APA, 22.5.2024)