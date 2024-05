Wien – Donnerstagabend vergab der Creativ Club Austria wieder seine Venus-Statuetten für die kreativste Werbung des Jahres. Insgesamt wurden dieses Jahr 201 Statuetten für heimische Kreativleistungen verteilt. 1677 Einreichungen in 15 Kategorien wurden von der Jury bewertet, 23 Arbeiten mit einer goldenen Venus ausgezeichnet, 60 mit Silber und 118 mit Bronze. Für 227 Arbeiten – von 428 Nominierten – bleibt es bei einer Platzierung auf der Shortlist.

Jung von Matt Donau erfolgreichste Agentur

Wie schon in den vergangenen Jahren sicherte sich Jung von Matt Donau auch heuer wieder die meisten Edelmetall-Auszeichnungen – insgesamt 39, darunter drei Gold-Veneres, sechs in Silber, 19 in Bronze sowie elf Shortlist-Platzierungen. Damit führt die Agentur wieder die Spitze im Ranking als "Creative Lead of the Year" an – zum dritten Mal in Folge. Gold holte Jung von Matt Donau mit der Influenza-Kampagne für das Gesundheitsministerium und der "No More Sugarplastic"-Kampagne für Waterdrop.

Mit insgesamt 50 Auszeichnungen – darunter eine in Gold, sieben in Silber, 15 in Bronze und 27 Shortlistplatzierungen – liegt DMB. auf dem zweiten Platz. Wien Nord Serviceplan kommt mit insgesamt 34 Auszeichnungen auf Platz drei, darunter drei Gold-Veneres, fünf in Silber, sieben in Bronze und 19 Shortlist-Platzierungen.

Kunde des Jahres ist das Leopold-Museum, gefolgt vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der Caritas an dritter Stelle.

Gold-Gewinner im Überblick

BBDO Wien überzeugt mit der Kampagne "#fruitpositivity" für Wiener Zucker von Agrana Austria und erhält eine Goldprämierung in der Kategorie "Social Media". Foto: CCA

BBDO sicherte sich mit ihrer "Siolence"-Kampagne für Soroptimists International Österreich Gold in zwei weiteren Kategorien: "Audio/Radiospot" und "Fotografie". Foto: CCA

TV spot - No sugar, less plastic | waterdrop®

Mit der Kampagne "No more Sugarplastic!" für Waterdrop Microdrink überzeugt Jung von Matt Donau in den Kategorien "Film Craft" und "TV-, Kinospot" und gewinnt jeweils einmal Gold. waterdrop

In der Kategorie "Illustration" punktet die Agentur mit ihrer Kampagne "St. Influenza" für das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und holt ebenfalls Gold. Foto: CCA

Ortner etc. gewinnt mit der Arbeit für "Die Presse" in den Kategorien "Graphic Communication & Editorial Design" sowie "Art Direction" jeweils eine Gold-Trophäe. Foto: CCA

Eine weitere goldene CCA-Venus erzielen die Linzer Kreativen mit "J Fritz" für das Weingut Fritz in der Kategorie "Corporate Branding". Foto: CCA

Mit der Kampagne "A few degrees more" für das Leopold-Museum sichert sich Wien Nord Serviceplan gleich dreimal Gold – jeweils einmal in den Kategorien: "New Use of Media", "Creative Strategy" und "Special Outdoor". Foto: CCA

ALLE ALLE! KULTUR

Neben dem Special Award „Venus for Change“ holt sich Forafilm zweimal Gold gemeinsam mit Oberösterreich Tourismus in den Kategorien „Influencer“ und „PR-Aktion“ mit der Kampagne „Alle Alle! Kultur“. Oberösterreich – Erlebenswert echt.

Gold geht auch an "PS: Unterhose" von Buero Butter und Lisa Eder für C/O Vienna in der Kategorie "Graphic Communication & Editorial Design", Foto: CCA

DMB. holt Gold mit "Vöslauer x Sofie Royer: Rethink" in der Kategorie "Illustration". Foto: CCA

Gold ging auch an "umami beer" von HFA-Studio für Braunton und Mochi in der Kategorie "Packaging". Foto: CCA

In der Kategorie "Digital Campaigs" wurde die Kampagne "Alle akzeptieren." von Kraftwerk für Hosi Wien mit Gold ausgezeichnet. Foto: CCA

Die Kampagne "To feel something at all" von Parterre für Kytes wurde in der Kategorie "Graphic Communication & Editorial Design" vergoldet. Foto: CCA

Gold für Scholz & Friends mit "Tatbericht über häusliche Gewalt" für den Verein Wiener Frauenhäuser in der Kategorie "Print". Foto: CCA

"The Fermentation Jacket by Cucina Alchimia" von Studio Freude für Cucina Alchimia holte Gold in der Kategorie "Packaging". Foto: CCA

Pro Bundesland zeichnet der Creativ Club Austria den "Regional Creative Lead" aus. Die regionalen Spitzenreiter sind in diesem Jahr Jung von Matt Donau (Wien), Jakob Würzl sowie Sonnentor (Niederösterreich), Ortner etc. (Oberösterreich), Salić (Salzburg), En Garde (Steiermark), Studio 20four (Tirol), Super Büro für Gestaltung (Vorarlberg). Die "Venus for Change" geht 2024 an "Alle Alle! Kultur" von Forafilm für Oberösterreich Tourismus.

Alle 428 ausgezeichneten Arbeiten (Gold, Silber, Bronze und Shortlist) erhalten einen Eintrag im Jahrbuch des Creativ Club Austria und sind automatisch zu den internationalen ADCE-Awards zugelassen. Diese Awards werden vom europäischen Dachverband, dem Art Directors Club of Europe, in Barcelona Mitte November 2024 verliehen. (red, 23.5.2024)