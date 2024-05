20.15 KOMÖDIE

Plötzlich aufs Land – Eine Tierärztin im Burgund (Los vétos, F 2019, Julie Manoukian) Im Burgund schlägt sich Nico (Clovis Cornillac) als letzter Tierarzt einer Region durch. Als sein Kompagnon ankündigt, in Pension zu gehen, versucht Nico die junge Alexandra (Noémie Schmidt), die gerade ihr Studium abgeschlossen hat, fürs Landleben zu ge­winnen. Die Komödie im Spannungsfeld von Stadt und Land entpuppte sich in Frankreich als Publikumshit. Bis 21.45, RBB

Landet dort, wo sie eigentlich nicht hinwollte: Noémie Schmidt in "Plötzlich aufs Land – Eine Tierärztin im Burgund", RBB, 20.15 Uhr. rbb/BR/FRANCE 3 CINÉMA/LES FILMS

20.15 DOKU & DISKUSSION

Solo-Sex – Von Menschen und Tieren, die masturbieren Sexuelle Selbstbefriedigung ist keineswegs ein Privileg der Menschheit. Ein Urologe, eine Sexualpädagogin und eine Therapeutin für sexologische Körperarbeit rücken Mythen zurecht. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Transgender – Leben im falschen Körper. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ausgeliefert Die Reportage zeigt, wie die Not syrischer Flüchtlinge von Geschäftemachern ausgenützt wird. Bis 22.00, ORF 2

21.45 MINISERIE

Little Bird (1–6/6) (CAN 2023, Elle-Máijá Tailfeathers) Die kanadische Miniserie erzählt von Bezhig, einer jungen indigenen Frau, die sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Familie macht und dabei die schreckliche Wahrheit über den Hintergrund ihrer Adoption herausfindet: Im sogenannten "Sixties Scoop" wurden ab Beginn der 1960er- bis in die 1980er-Jahre in Kanada bis zu 20.000 indigene Kinder durch die Behörden ihren Familien entrissen und zur Adoption in weiße Familien freigegeben. Bis 2.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Das große Aufrüsten Wie Europa Milliarden ins Militär pumpt und wer davon profitiert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schauspieler Sky du Mont, Journalistin und ORF-Moderatorin Alexandra Maritza Wachter, Skistar Manuel Feller und Kabarettist Christof Spörk sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2