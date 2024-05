Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn der Tag mit einem unerwarteten Geldversprechen im Maileingang startet, dann ist bei vielen der erste Gedanke wohl: Ist das ein Betrugsversuch? Doch nein, was da am Mittwochfrüh bei vielen in Österreich eingetrudelt ist, kommt zwar überraschend, ist aber tatsächlich echt: Netflix zahlt zahlreichen seiner Kundinnen und Kunden Geld zurück – wenn auch natürlich nicht ganz freiwillig.

Außerdem: Im anhaltenden Hype der Tech-Branche um Künstliche Intelligenz (KI) scheut Microsoft offenbar nicht davor zurück, die Geduld und das Vertrauen von Windows-Nutzern erneut auf die Probe zu stellen. Der US-Konzern stellte im Rahmen der eigenen Build-Konferenz ein Feature namens "Recall" vor. Was recht harmlos klingt, bietet ordentlichen Zündstoff: Das Tool, das auf neuen Copilot+-PCs implementiert wird, zeichnet permanent Screenshots auf – und somit die Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Netflix zahlt vielen österreichischen Kunden bis zu 30 Euro zurück

Ein Albtraum für Windows mit Ansage? Microsoft will künftig Bildschirminhalte "mitlesen"

Von Teams bis "Minesweeper": Wie Microsoft KI im Alltag verankern will

DSA weist viele Schlupflöcher für große Onlineplattformen auf

Jeder Zweite fühlt sich von Nachrichtenflut im Internet überfordert

Fünf Jahre später: Paypal schickt "Belle Delphine" das Geld für ihr Badewasser

Hertz verrechnete Mietern von E-Autos Benzinkosten

Experten warnen vor Kontrollverlust durch KI

Sonos steigt mit Ace in den Markt der Premium-Kopfhörer ein