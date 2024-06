Karin Huber-Heim, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, übernahm eine neue Stiftungsprofessur an der FH des BFI Wien. Sacha Gillen

In einem auf reinem Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystem galten die sogenannte Kreislaufwirtschaft und der nachhaltige Gedanken dahinter lange Zeit als Marotte aus der Öko-Kiste. Der lineare Ablauf, im Fachjargon unter "take, make, use, waste" bekannt, also sich Rohstoffe zu nehmen, daraus etwas zu produzieren, das Produkt zu verwenden und schließlich wegzuschmeißen, stößt angesichts der Ressourcenknappheit und anderer ökologischer Probleme der Erde jedoch immer mehr an seine Grenzen. "Die Protagonisten zirkulären Wirtschaftens hatten recht", sagt die Kreislaufwirtschaftsexpertin Karin Huber-Heim im STANDARD-Interview.

Den empirischen Hintergrund für diese Behauptung zeigen Berechnungen des United Nations Ressource Panel: Der weltweite Verbrauch an natürlichen Rohstoffen hat sich von 43 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 auf 92 Milliarden im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Produzierte man im linearen Wirtschaftsmodus ungebremst weiter, würde sich der weltweite Verbrauch von Ressourcen, einschließlich Biomasse, fossiler Brennstoffe, Metall und Mineralien bis 2060 auf 190 Milliarden Tonnen jährlich verdoppeln.

Fatale Übernutzung

Das aber würde den weltweit gerade noch als nachhaltig akzeptablen Wert für den Ressourcenverbrauch von rund 50 Milliarden Tonnen jährlich um fast das Vierfache übertreffen. Für den Planeten Erde wäre diese Übernutzung fatal, da es die gesamte Biosphäre einschließlich Atmosphäre und Ökosystemen im Wasser und zu Lande irreparabel in Mitleidenschaft ziehen würde.

Ein Auto mieten und teilen statt es besitzen – viele können sich langsam, aber sicher mit so einem Konzept anfreunden. Jochen Tack; via www.imago-image

Heute haben weltweit zwar bereits viele Institutionen auf diese Situation reagiert und propagieren beim Wirtschaften ein Umdenken von "Linie" zu "Kreis". So ist die Kreislaufwirtschaft Bestandteil der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und Basis des Green Deal der Europäischen Union. Auch Österreich hat sich 2022 bereits eine verbindliche Strategie zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft gegeben. Aber, um es plakativ zu formulieren: Papier ist geduldig. Und vieles geht noch langsam und zäh.

Huber-Heim, langjährige Direktorin des Circular Economy Forum Austria, hat vor kurzem die Stiftungsprofessur der Stadt Wien für "Kreislaufwirtschaft und transformative Geschäftsmodelle" an der FH des BFI Wien übernommen. Für sie hapert die Umsetzung vor allem noch am alten Denken, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sei. Die sogenannte Aufbauwirtschaft schuf, gepaart mit der Fortschrittsideologie des 20. Jahrhunderts ("Wir fliegen zum Mond"), die Illusion einer unendlichen Ressourcenkapazität.

Weg von der Wegwerfgesellschaft

Weil alle zu einer "Wegwerfgesellschaft" erzogen wurden, würden viele immer noch glauben, es genüge, das lineare Wirtschaften ökologisch nur etwas zu verhübschen. "Das aber ist eine Illusion", sagt Huber-Heim. Denn um von einem linearen zu einem zirkulären Wirtschaften zu gelangen, müsse das Problem grundsätzlicher angegangen werden. "Bäume zu umarmen ist in dieser Situation zu wenig."

Die Produktion von Handys ist extrem ressourcenintensiv. Einen Ausweg bietet die Wiederverwendung über Refurbed-Plattformen. IMAGO/Zoonar

Dafür benötige es nicht nur neue Technologien, mit denen Recycling besser möglich werde, sondern vor allem ein Überdenken der sozialen und psychologischen Wirtschaftsaspekte. "Wir reden zwar dauernd darüber, wie man Materialien besser in einem Kreislauf führen kann. Kreislaufwirtschaft geht aber über eine verbesserte Abfallwirtschaft weit hinaus", sagt Huber-Heim. Vielmehr brauche es für das zirkuläre Wirtschaften eine große "Kooperations- und Kollaborationskomponente".

Um neue Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft auch umzusetzen, in deren Mittelpunkt Vermietung, Tauschen, Teilen sowie Weiter- und Wiederverwendung stehen, brauche es zum einen Menschen, "die bereit sind, gebrauchte Dinge so wie neue zu akzeptieren". Das sei eine neue gesamtgesellschaftliche Bildungsaufgabe. Menschen müssten quasi lernen, dass nicht Kaufen und Besitzen das Ego befriedigt, sondern dass das Nutzen qualitativ hochwertiger Services fürs Wohlbefinden sorgt.

Mieten und Gebrauchtes

Ausdrücklich gehe es dabei nicht um Verzicht, wie Huber-Heim ausführt: "Ich habe einen hochwertigen Lebensstandard auch dann, wenn ich einen Kühlschrank nicht kaufe, sondern das Service des Kühlens von einem gemieteten Gerät nutze, das serviciert, repariert und dann wiederverwendet wird." Gebrauchte Refurbed-Handys, Auto- und E-Roller-Sharing, aber auch die Popularität des Reparturbonus zeigen bereits, dass es für viele Bevölkerungsgruppen, vor allem junge, offenbar kein Problem mehr darstellt, gebrauchte Dinge zu verwenden und zu teilen, solange sie einwandfrei funktionieren.

Zum anderen brauche es nun aber auch viel mehr Fachleute, die die komplexeren zirkulären Geschäftsmodelle auch entwickeln und umsetzen können. Gerade hierin sieht Huber-Heim, die auch das Klima- und Wirtschaftsministerium im Beirat für Kreislaufwirtschaft berät, eine große Aufgabe in der didaktischen Vermittlung: Studierende könnten und sollten mit ihren neuen Kompetenzen Expertise in Unternehmen bringen, die großteils noch mit linearen Geschäftsmodellen leben. Damit könnten zirkuläre Geschäftsmodelle nicht nur im Privatkundengeschäft, sondern auch unter Firmen im B2B-Segment schneller und breitenwirksamer entwickelt werden. (Norbert Regitnig-Tillian, 4.6.2024)