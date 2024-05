Jetzt anhören: 1,1 Millionen Euro Steuergeld für einen Rückzugsort für einflussreiche Freunde bringen den insolventen Investor weiter in Bedrängnis

Hat einer der einst reichsten Menschen Österreichs Corona-Förderungen für ein privates Anwesen erhalten?

Mit dieser Frage wurde der Immobilieninvestor René Benko am gestrigen Mittwoch in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss konfrontiert. Konkret geht es um den Verdacht, Benko habe mehr als eine Million Euro an staatlichen Hilfen erhalten für einen Rückzugsort für einflussreiche Freunde und Geschäftsleute.

Wir sprechen heute darüber, was es mit den Vorwürfen rund um Benkos "Chalet N" auf sich hat. Und darüber, ob der gescheiterte Investor dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz einen lukrativen Job besorgt hat. (red, 23.5.2024)