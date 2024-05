Panthers-Goalie Sergei Bobrovsky war von den Rangers nicht zu bezwingen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE

New York – Die Florida Panthers haben im ersten Spiel der NHL-Halbfinalserie einen Auswärtssieg bei den New York Rangers gefeiert. Im Duell der beiden besten Teams der Eastern Conference gewannen die Panthers 3:0. Die Gäste gingen im ersten Drittel durch Matthew Tkachuk in Führung. Die Entscheidung fiel in der 57. Minute, als Alexis Lafrenière den Puck ins eigene Tor ablenkte. Davor hatten die heimischen Rangers zahlreiche Chancen auf den Ausgleich liegengelassen.

In der Nacht auf Samstag stehen sich die beiden Teams erneut im Madison Square Garden in New York gegenüber. Die Panthers brauchen zum Einzug ins Stanley-Cup-Finale theoretisch nur noch Heimsiege. (APA, sda, 23.5.2024)

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Mittwoch (Conference-Finale, "best of seven"):

Eastern Conference:

New York Rangers - Florida Panthers 0:3 - Stand in der Serie: 0:1