Regisseurin Katrin Schlösser wagt sich in ihrer Doku "Besuch im Bubenland" ins Südburgenland, um die Funktionsweise der fremden Spezies Mann zu erkunden

Regisseurin Katrin Schlösser begab sich im südlichen Burgenland auf eine Männerforschungsreise. Polyfilm

Der Mann Herbert Grönemeyer hat sich in seinem rockigen Aufzählreim Männer bereits vor 40 Jahren gefragt, wann ein Mann ein Mann ist. "Oh, Männer sind so verletzlich / Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich", hat er damals gesungen. Männer würden Pfeife rauchen und heimlich weinen, außen wären sie hart, aber innen ganz weich, heißt es darin. Die deutsche Regisseurin Katrin Schlösser hat es durch ihren Mann, den Schriftsteller Lukas Lessing, von Berlin ins Südburgenland verschlagen. Für ihren Dokumentarfilm Besuch im Bubenland hat sie sich jetzt auch die anderen Buben angesehen, die dort im schwach bevölkerten Bezirk Jennersdorf leben.

"Ich würde mich schon freuen, wenn ich nach Hause komme, und es ist jemand da", erzählt ein Mann auf seiner Terrasse. Auf seinem roten Leiberl prangen Hammer und Sichel, darunter die kyrillische Abkürzung der Sowjetunion. Der Mann reist gerne. Aber nach Hause zu kommen, ohne jemanden zu haben, der mit einem Lächeln und einem Essen auf einen wartet, würde ganz depressiv machen. "Das mit den Kindern ist ein kompliziertes Thema", erzählt er. Es würde da schon welche von ihm geben. Er kenne sie auch, aber sie ihn nicht. Er sei da nur als Produzent involviert gewesen, so viel Zeit mit ihnen verbringen wollte er nie. "Das kommt öfters vor im Leben, meine Liebe", sagt er zu Regisseurin Schlösser und trinkt dabei lässig aus seinem Glas Weißwein.

Links die Kupplung, rechts das Gas

Die Doku entführt uns auch in eine idyllische Landschaft, wo noch der gute alte 15er Steyr über die kurvigen Straßen tuckert, und im Hintergrund läuten die Kirchenglocken. Fabio Halb, Bürgermeister der Gemeinde Mühlgraben, macht sich auf den Weg zum Dorffest. Fast wäre er Profifußballer geworden. Dann Kreuzbandriss. Jetzt Bürgermeister. Das Leben könne man nicht planen. Heute ehrt er einen Mann für seine zahlreichen Verdienste für die Gemeinde. Gründungsobmann des Sportvereins, Gründer des Tennisvereins, des Reitvereins, des Verschönerungsvereins – generell ein Gründer vieler Vereine. "Danke, Herr Neffe", ruft Willi Halb, frisch ernannter Ehrenbürger der Gemeinde Mühlgraben.

BESUCH IM BUBENLAND Trailer German | Deutsch

Polyfilm Verleih

Katrin Schlösser begegnet diesen Menschen mit viel Feingefühl. Der Hufschmied soll sein Bierglas auf einer Skala zwischen männlich und weiblich positionieren. "100 Prozent männlich", sagt er. Als er von seinem verstorbenen Kind spricht, kommen ihm fast die Tränen. Hinter der Idylle verborgen liegen Schmerz und die Enttäuschungen des Lebens. Bloßgestellt wird hier niemand, immer steht das ehrliche Interesse, den Menschen hinter dem Mann zu verstehen, im Vordergrund.

Auch wenn Schlösser nicht ganz an die Fragenstellqualität einer Elizabeth T. Spira heranreicht, erinnert das an Alltagsgeschichten – aber auf dem Land. Besuch im Bubenland ist ein ehrlicher Film über das Aufeinander-Zugehen und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Ein ganz menschlicher und darum auch männlicher Wunsch. (Jakob Thaller, 30.5.2024)