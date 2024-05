Die Ermittlungen laufen. Daniel Scharinger / picturedesk.

Lanzenkirchen – Im Raum Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Mittwoch eine tote Frau in der Schwarza entdeckt worden. Laut Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt folgt am Donnerstag die Leichenbeschau. Ob es eine Obduktion geben wird, werde danach entschieden, bestätigte der Behördensprecher einen "Kurier"-Onlinebericht. Fremdverschulden könne vorerst weder bestätigt noch ausgeschlossen werden und sei Gegenstand der Prüfung.

Gefunden worden war die Leiche am Mittwoch gegen 16.30 Uhr von Passanten, berichtete der "Kurier". Die Identität der Frau war am Donnerstag noch unklar. (APA, 23.5.2024)