Deborah Sengl hat sich in der Pandemie sehr bewusst mit Essen beschäftigt und Schinkenfleckerln als einfach zu kochendes Lieblingericht erkoren. imago images/McPHOTO

"Die Pandemie war wohl für alle Menschen eine sehr prägende Zeit, so auch für mich. So anstrengend und herausfordernd diese Phase war, habe ich mich wahrscheinlich nie so bewusst mit dem Thema Essen beschäftigt. Während der diversen Lockdowns, als Restaurantbesuche nicht möglich waren, hatte das Kochen plötzlich einen großen Stellenwert. Meine Eltern und ich leben im selben Wohnhaus und haben uns während der Pandemie gegenseitig bekocht. Es war ein schönes Ritual: Täglich um 18 Uhr trafen wir uns zum gemeinsamen Essen. Meine Mutter machte zum Beispiel gefüllte Teigtascherln selbst.

Neben ihren Kochkünsten arbeitet die Künstlerin vorrangig zu den Themen Tarnung, Täuschung und Maskerade. David Visnjic

Ich habe irgendwann auf der Suche nach kulinarischer Inspiration online ein Rezept für Schinkenfleckerln gefunden. Es beinhaltet keine Geheimzutat oder verlangt besondere Zubereitung. Trotzdem wurde es zu einer unserer Lieblingsspeisen in der Pandemie. Noch heute koche ich die Schinkenfleckerln gern für meine Familie und Freunde. Oft sind es gerade die einfachen Speisen, die am meisten Freude machen. Kochen muss also keine Hexerei sein. Das gefällt mir." (RONDO, Michael Steingruber, 3.6.2024)