Wien - Peter Dusek, Opernfachmann und langjähriger Leiter des ORF-Fernseharchivs ist tot, wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtete. Dusek, geboren am 20. Mai 1945 in Waidhofen/Thaya, studierte Deutsch, Geschichte, Philosophie und Psychologie. Seine journalistische Laufbahn begann er bei der "Presse", ehe er 1972 in den ORF wechselte. Darüber hinaus war er Honorarprofessor für Zeitgeschichte und Archivwissenschaft an der Universität Wien.

Zunächst war Dusek im ORF Mitarbeiter bei Bildungssendungen, später wurde er mit dem Aufbau des Historischen Archivs betraut. 1988 wurde er Hauptabteilungsleiter des ORF-Fernseharchivs. Darüber hinaus hatte er einen Lehrauftrag für Mediendidaktik und audiovisuelle Quellenkunde an den Universitäten Klagenfurt, Salzburg und Wien.

Dusek setzte sich in Publikationen und Aufsätzen mit zeitgeschichtlichen Themen auseinander: "Der vergessene Widerstand", "Zeitgeschichte im Aufriss" und "Alltagsfaschismus in Österreich" zählen zu seinen bekanntesten Büchern. Die Vermittlung von Zeitgeschichte an Schulen war ihm ein großes Anliegen, unter seiner engagierten Mitwirkung entstand das Medienkoffer-Programm. Leidenschaftlich widmete sich Dusek auch der Welt der Musik. Als Präsident der Freunde der Wiener Staatsoper moderierte er Künstlergespräche und publizierte auch zu diesem Thema. 2003 wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen. (APA, 23.5.2024)