2016 könnten sich einige Nichtwählerinnen und Nichtwähler ziemlich geärgert haben. Die FPÖ hatte die Bundespräsidentenwahl nach Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung angefochten – in der Hoffnung, das äußerst knappe Ergebnis bei der Wahlwiederholung noch einmal drehen zu können. Nur rund 31.000 Stimmen hatten den blauen Kandidaten Norbert Hofer von seinem grünen Gegenüber Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang getrennt. Das war nicht einmal ein Prozentpunkt. Doch am Abend der wiederholten Wahl war schnell klar: Van der Bellen gewinnt wieder – diesmal sogar deutlicher. Zu viele Hofer-Fans waren zu Hause geblieben.

Eine irrationale Entscheidung

Natürlich ist es nicht immer so knapp. Wenn Menschen am Abend der Wahl zum Europäischen Parlament (9. Juni) oder zum österreichischen Nationalrat (Ende September) vor dem Fernseher sitzen und die Balken der Parteien anwachsen sehen, wissen sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Ihre einzelne Stimme hat keinen Unterschied gemacht. Rechnet man Kosten und Nutzen für einzelne Wahlberechtige auf, ist es irrational, den Weg zum Wahllokal anzutreten. Würden alle Menschen streng rational entscheiden, die Wahlbeteiligung läge bei null.

Würden alle Menschen rational entscheiden, läge Wahlbeteiligung auch bei der Wahl zum EU-Parlament bei null. APA / GEORG HOCHMUTH

Mehr Stimmen, mehr Legitimation

Und doch gehen bei den meisten Wahlen in Österreich mehr als zwei Drittel der Menschen, die wählen dürfen, auch tatsächlich hin. Das ist auch gut so, denn nicht nur das Parlament selbst lebt von der Legitimation, die es durch eine hohe Wahlbeteiligung erhält. Auch vom Parlament bestimmte Personalia und Gesetze profitieren davon, wenn ein großer Teil der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vom Recht zur Wahl Gebrauch macht. Letztlich ist der Wahlakt eine gemeinschaftliche Aufgabe wie viele alltäglichere Dinge: Niemandem würde es auffallen, wenn eine einzelne Nachbarin aufhört, ihren Müll zu trennen; doch wenn ein ganzes Wohnhaus Altpapier in den Restmüll wirft, hat die Gemeinschaft ein Problem.

Nur rund 31.000 Stimmen machten 2016 den Unterschied zwischen dem Kandidaten Norbert Hofer von seinem Gegenüber Alexander Van der Bellen (Bild) im ersten Wahlgang. Imago/ Sepa Media

Rennen um Platz eins

Besonders hoch ist die Wahlbeteiligung üblicherweise dann, wenn es keine klare Favoritin oder keinen klaren Favoriten für den ersten Platz gibt – eben deshalb, weil Wählerinnen und Wähler dann den Eindruck haben, ihre Stimme habe besonders viel Gewicht. Wer auf Platz eins landet, gestaltet die Zukunft des Landes mit hoher Wahrscheinlichkeit in führender Position. Das für eine bestimmte Partei zu ermöglichen oder zu verhindern, motiviert viele.

Eine breite Palette an Parteien

Was Österreichs Innenpolitik auszeichnet, ist ihre diverse Parteienlandschaft. Gerade heuer ist unklar, wie die Bundesregierung nach der Nationalratswahl im Herbst aussieht.

Die FPÖ wird zwar voraussichtlich Erster werden, wenn es nach den Umfragen geht – keine Partei will aber aktuell mit den Freiheitlichen unter Parteichef Herbert Kickl regieren. Und eine Dreierkoalition nach der Wahl scheint zumindest um einiges realistischer als in den Jahren zuvor.

Die Wählerinnen und Wählern bekommen dadurch umso mehr Macht, da auch möglicherweise Kleinparteien bei der zukünftigen Regierungsbildung eine Rolle spielen. Dadurch könnten auch nur wenige hundert Stimmen bei der Regierungsbildung von Bedeutung sein, wenn es um die Mandatsverteilung und um Mehrheiten im Parlament geht.

Zudem gibt es in Österreich ein breites Angebot: Stand jetzt stehen mindestens zehn Parteien auf dem Stimmzettel – freilich nur dann, wenn alle Parteien auch die Voraussetzungen für einen Wahlantritt erfüllen. Antreten wollen etwa die Bierpartei unter Dominik Wlazny und der Kabarettist David Scheid mit einer Satirepartei.

Eine verlorene Stimme?

Damit das Parlament hierzulande nicht komplett zersplittert, gilt seit 1992 eine Hürde von vier Prozent der Stimmen, die eine Partei für den Einzug in den Nationalrat benötigt. Bei jeder Nationalratswahl schaffen es daher einige Kleinparteien nicht, in den Nationalrat einzuziehen. Man könnte meinen, dass die eigene Stimme verloren ist, wenn man sein Kreuz bei einer Partei macht, die nicht die notwendige Stimmenanzahl erreicht.

Das stimmt aber nur zum Teil: Denn Parteien bekommen für jede Stimme bei einer Nationalratswahl einen gewissen Betrag an Parteienförderung. Voraussetzung dafür ist nur eine Stimmenanzahl von einem oder mehr Prozent. Sollte also die gewählte Partei nicht in den Nationalrat kommen, unterstützt man seine Wunschpartei trotzdem – und möglicherweise kann sie sich durch die staatlichen Mittel auch eine bessere Ausgangssituation bei der nächsten Wahl verschaffen. Zudem kann jede Stimme für eine Kleinpartei einer potenziellen Parlamentsfraktion Mandate kosten, was wiederum Auswirkungen auf die Bildung von Mehrheiten im Nationalrat hat. (Sebastian Fellner, Max Stepan, 24.5.2024)