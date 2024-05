Die Liste an neuen Emojis enthält unter anderem "face with bags under eyes". Fingerabdruck, Harfe und Schaufel kommen ebenfalls hinzu

Die vergangenen Jahre waren für viele nicht einfach: zuerst die Covid-Pandemie, dann irgendwie alles auf einmal nachholen, was damals liegen geblieben ist. Mit etwas Verspätung kommt nun endlich jenes Emoji, mit dem dieser Zustand in Chats adäquat zum Ausdruck gebracht werden kann.

Erschöpfung

"Face with bags under eyes" nennt sich jenes Emoji, das den Zustand der vollständigen Erschöpfung ausdrücken soll. Es ist Teil der nächsten Version des zugehörigen Unicode-Standards – also Emoji 16.0, wie 9to5Mac aufgespürt hat. Insofern ist davon auszugehen, dass es in den kommenden Generationen der großen Smartphone-Betriebssysteme landen wird, das wären dann iOS 18 und Android 15.

Eine Illustration des neuen Emojis aus der offiziellen Einreichung. Unicode Consortium

Generell ließe sich aus den bisherigen Einträgen für Emoji 16 eine recht düstere Story bauen. So sind in der Liste auch eine Schaufel sowie ein kahler Baum zu finden. Die ebenfalls neue Harfe ließe sich sicher ebenfalls noch in so einer Geschichte unterbringen. Ebenfalls neu sind ein Radieschen, ein Fingerabdruck sowie eine Art Wasserfleck.

Umsetzung

Betont sei, dass die aktuelle Umsetzung nur ein Entwurf des Unicode-Konsortiums ist. Die konkrete grafische Umsetzung obliegt dann einzelnen Softwareherstellern wie eben Apple oder Google.

Zudem ist auch unwahrscheinlich, dass sich die Aufnahme der neuen Emojis bereits in die ersten Versionen von Android 15 und iOS 18 ausgeht, da Emoji 16 derzeit noch nicht in der finalen Version veröffentlicht wurde. Insofern könnte es also bis zu einem Zwischenupdate dauern, bis es dann so weit ist, dass sich endlich die Erschöpfung korrekt visualisieren lässt. (red, 23.5.2024)