In einem Forum habe ich über Spaltlüften gelesen – danke an den/die User:in für das Näherbringen dieser tollen Funktion bei meinen Fenstern.

Baguette wird bei uns abwechselnd "Baschütt" oder "Ba Gu Ette" ausgesprochen – das kommt auch aus einem Forum.

Und bei manchen veganen Kochrezepten wird "weißt du noch, die Calla, haha...." gemurmelt.

Wie ist das bei euch – habt ihr in den STANDARD-Foren was gelernt und etwas in euer Leben mitgenommen?