Die Panasonic Lumix S9 ist eine vergleichsweise leichte und kompakte Vollformat-Systemkamera. Panasonic

Panasonic hat die Lumix S9 vorgestellt, welche laut Eigenangabe die kleinste und leichteste Vollformat-Systemkamera der Lumix S-Serie ist: Gehäuse und Schuhabdeckung wiegen 403 Gramm, inklusive Akku und SD-Karte summiert sich das Gewicht auf circa 486 Gramm.

24,2 MP und MP4 Lite

Ausgestattet ist die Panasonic Lumix S9 mit einem 24,2-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor, der dem der LUMIX S5II entspricht. Außerdem ist die Kamera zwecks Objektverfolgung mit Phase Detection Auto-Focus (PDAF) ausgestattet, Active I.S. soll auch bei handgeführten Aufnahmen Verwacklungsunschärfen deutlich reduzieren. Auf der Rückseite gibt es einen frei beweglichen Monitor.

Für Videos ist das Format "MP4 Lite" mit an Bord, dessen Open-Gate-Aufnahmen in 4:2:0 10 Bit in 30p/25p für die Verwendung auf Smartphones und das Sharen auf Social Media optimiert sind. Sie sollen sich schnell und einfach über die begleitende Smartphone-App bearbeiten lassen.

LUT

Eine "LUT"-Taste am Kameragehäuse ermöglicht Zugriff auf die Echtzeit-LUT-Funktion. LUT steht für "Lookup Table" und ermöglicht das schnelle Voreinstellen von Faktoren wie Kontrast oder Farbton.

Entsprechend soll es mit der LUT-Taste möglich sein, schnell und einfach eine Reihe verschiedener Farbstile direkt in der Kamera zu nutzen. Dazu werden die LUT-Farbdateien in die Kamera geladen, auf Wunsch können auch zwei LUT-Dateien gleichzeitig angewendet werden.

Lumix-Lab-App

Besagte LUT-Profile können direkt auf dem Smartphone über die Lumix App entwickelt werden. Nach Vorstellung des Herstellers soll es so möglich sein, ohne Nachbearbeitung am Computer Fotos mit individuellem Farbstil zu erstellen. Auch können LUTs von anderen Menschen über die App heruntergeladen und anschließend verwendet werden.

Außerdem heißt es, dass die Geschwindigkeit der Datenübertragung von der Kamera auf das Smartphone verbessert wurde. Innerhalb von 30 Sekunden soll es möglich sein, ein JPEG-Foto oder ein Fünf-Sekunden-Kurzvideo im MP4 Lite-Modus auf ein Smartphone zu übertragen, bei Bedarf ein Video zuzuschneiden und auf Social Media zu teilen.

Zielgruppe, Verfügbarkeit, Preis

Mit der Lumix S9 dürfte sich Panasonic unter anderem auf die Zielgruppe der Creator konzentrieren, die unterwegs Fotos und Videos aufnehmen, auf dem Smartphone bearbeiten und rasch auf Social Media teilen wollen.

Die Panasonic Lumix S9 ist ab Juni in den Farben Jet Black (Schwarz), Night Blue (Blau), Crimson Red (Rot) und Dark Olive (Grün) für 1699 Euro erhältlich. Im Kit mit der Linse S-R2060E kostet die Kamera 1999 Euro, im Kit mit der S-R28200E liegt der UVP bei 2499 Euro. (stm, 24.5.2024)