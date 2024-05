Next up: Barcelona? via www.imago-images.de

Barcelona - Der ehemalige deutsche Bundestrainer Hansi Flick ist Medienberichten zufolge wieder ein Trainerkandidat beim FC Barcelona. Der 59-Jährige gilt als Favorit der Vereinsführung, falls es nach einem beispiellosen Hin und Her in den vergangenen Wochen doch wieder zu einer Trennung vom aktuellen Chefcoach Xavi kommen sollte. Das berichten mehrere spanische und internationale Medien am Donnerstag. Sky vermeldete schon eine mündliche Einigung zwischen den Barça-Bossen und Flick.

Barcelonas Club-Legende Xavi hatte im Jänner seinen Rücktritt mit Saisonende angekündigt. Bereits zu dieser Zeit wurde Flick als möglicher Nachfolger gehandelt. Im April folgte dann die erste Kehrtwende, als sich Xavi, Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco auf eine weitere Zusammenarbeit bis zumindest 2025 verständigten. Der 44-Jährige steht nun aber offenbar doch wieder vor dem Aus, weil Xavis öffentliche Aussagen zu der Finanzsituation des Clubs und der fehlenden internationalen Konkurrenzfähigkeit des Kaders die Clubführung massiv verärgert haben soll. (APA, 23.5.2024)