Egal wie schlecht die Laune angesichts dramatischer Studioschließungen und verpatzter Blockbusterstarts 2024 im Hochglanzbereich der Games-Industrie auch sein mag: Freunde kleinerer Spiele erleben ein ziemlich gutes Spielejahr. Von "Palworld" über "Balatro" bis hin zu "Hades 2" gab's 2024 schon bemerkenswert gute Indie-Games zu spielen. Die acht folgenden, brandaktuellen Titel sollten Sie sich ebenfalls genau ansehen.

Indika

Website: indikathegame.com/

System: Windows, XBox Series S/X, PS4

Preis: 24,99 Euro

Eine russisch-orthodoxe Nonne als Heldin in einer seltsamen Steampunkwelt Anfang des 19. Jahrhunderts ist man auch nicht jeden Tag. "Indika" ist das Debütspiel eines russischen Studios, das anlässlich Russlands Überfall der Ukraine das Land verlassen hat und sein surreales Third-Person-Abenteuer im selbstgewählten Exil fertiggestellt hat. Zwischen Rätseln und gelegentlichen Actionsequenzen stehen hier philosophische Gespräche und Charaktere mit Tiefgang im Mittelpunkt. Eines der schrägsten Spiele des Jahres, spannend inszeniert und voller überraschender Details.

Animal Well

Website: www.animalwell.net/

System: Windows, Nintendo Switch, PS4/5

Preis: 24,50 Euro

Das vom Einzelentwickler Billy Basso in sieben Jahren verwirklichte Spiel ist dank eigener Engine nur 38 Megabyte groß, aber gleichzeitig ein fast bodenloser Brunnen voller Geheimnisse und origineller Rätsel. Als formloser Blob hüpft man hier durch eine Metroidvania-Welt, in der das eigene Entdecken und Draufkommen einen Glückshormonstoß nach dem anderen auslösen. Gekämpft wird nicht, stattdessen geht’s hier nur ums Erforschen und Entdecken. Wenn nach etwa acht Stunden die Abspann-Credits laufen, ist das Spiel noch längst nicht zu Ende, im Gegenteil: Bis alle Geheimnisse von "Animal Well" gelüftet sind, kann man noch Dutzende Stunden in dieser kreativen Rätselwelt verbringen. Ein Instant-Kultspiel.

Children of the Sun

Website: www.childrenofthesungame.com/

System: Windows

Preis: 14,79 Euro

Mit dem Scharfschützengewehr im Kampf gegen eine fiese Sekte: Das ist die lakonisch-minimalistische Handlung von "Children of the Sun". Der spielerische Clou des trashig-stylischen Spiels liegt in der telepathischen Begabung seiner Heldin, das Projektil nach jedem tödlichen Treffer ein weiteres Mal einem neuen Ziel zuzuführen. Das macht die einzelnen Levels zu blutig-kniffligen Puzzles, in denen immer neue Kräfte, aber auch Schikanen für Abwechslung sorgen. Ein außergewöhnlicher Soundtrack und plakative stilisierte Gewalt stellen das Spiel im Devolver-Portfolio neben Pulp-Klassiker wie "Hotline Miami" und "Katana Zero". Klein, blutig, originell.

Hauntii

Website: www.moonloop.games/hauntii

System: Windows, Nintendo Switch, XBox Series X/S, PS5/4

Preis: 19,99 Euro

Das Leben nach dem Tod ist gar nicht so schlimm: Als Geist durchstreift man im soeben erschienenen Indie-Game "Hauntii" nämlich ein spektakulär schönes, von Hand gezeichnetes Jenseits in stylischem Monochrom. Der Gameplay-Clou dabei: Als körperloser Geist darf ich mich in beliebige Gegenstände und Lebewesen hineinzaubern und diese sozusagen übernehmen, das reicht vom simplen Laternenpfahl über Geisterhunde bis hin zu einigen der seltsamen Jenseitsbewohner. Die Mischung aus bildhübschem Abenteuer, sanftem Actionpart und originellem Puzzledesign ist ein weiteres kleines Indie-Highlight dieses Frühlings.

Laysara – Summit Kingdom

Website: quiteokgames.com/

System: Windows

Preis: 19,50 Euro (Early Access)

Aufbaustrategiespiele gab’s auch 2024 schon einige, die wenigsten waren allerdings so hübsch und originell wie dieses. In "Laysara" besiedeln wir die steilen Hänge waschechter Himalaya-Riesen - das freie Siedeln auf der grünen Wiese, wie man es sonst kennt, wird hier durch die Topografie zum kniffligen Aufbaustrategierätsel. An den tieferen Hängen lässt sich Landwirtschaft mit Yaks betreiben, in mittlerer Höhe wird es den meisten Feldfrüchten zu kalt und trocken und die höchsten Höhen sind für fromme Mönchsfestungen reserviert. Neben diversen Logistik-Herausforderungen sorgen auch Lawinen für Kopfzerbrechen. Noch im Early Access, aber schon jetzt spannend und überraschend herausfordernd.

Harold Halibut

Website: slow-bros.com/harold-halibut

System: Windows, Xbox Series S/X, PS4/5

Preis: 34,99 Euro

Ein Science-Fiction-Abenteuer, ganz in Handarbeit aus Plastilin geknetet: Im Adventure "Harold Halibut" stecken viel Arbeit und viel Liebe. 50 Jahre nach dem Crash eines Raumschiffs in den Ozean eines fremden Planeten haben sich die Möchtegern-Kolonisten mit dem Leben unter Wasser arrangiert. Ob es doch noch einen Ausweg gibt? Der melancholische Protagonist des Spiels eines deutschen Indiestudios mit dem programmatischen Namen Slow Bros würde als lethargischer Antiheld auch in die Filme des Kultregisseurs Wes Anderson passen. Das Ausnahmespiel hat in den langen Jahren seiner Entwicklung schon einige Vorab-Lorbeeren eingeheimst, das Warten hat sich durchaus gelohnt.

Little Kitty Big City

Website: www.littlekittybigcity.com/

System: Windows, Nintendo Switch, Xbox Series S/X,

Preis: 24,50 Euro

Cat-Content zieht immer, das hat schon der Sommerhit "Stray" 2022 eindrucksvoll bewiesen. Auch in "Little Kitty, Big City" schlüpft man ins Fell eines felinen Vierbeiners, anders als in der Cyberpunk-Dystopie geht’s hier aber leichtfüßig und ziemlich "cozy" zur Sache. Die Spielwelt, eine japanische Stadt, ist bunt und voller kleiner und großer Abenteuer, da kann die eigentliche Aufgabe, unser Kätzchen wieder zurück nach Hause zu führen, schon mal ein wenig in den Hintergrund rücken. "Little Kitty, Big City" lebt von seinem wunderbar animierten Protagonisten und den sanften, zu keinem Zeitpunkt überfordernden Aufgaben; ein Spiel, das sich auch wunderbar mit kleinen Katzenfreunden der eigenen Familie entdecken lässt.

Lorelei and the Laser Eyes

Website: annapurnainteractive.com/en/games/lorelei-and-the-laser-eyes

System: Windows, Nintendo Switch

Preis: 22,99 Euro

Das schwedische Entwicklerstudio Simogo hat sich mit den Ausnahmespielen "Year Walk", "Device 6" und "Sayonara Wild Hearts" vor allem auf iOS ein begeistertes Fanpublikum erarbeitet, das neueste Spiel ist eine weitere aufregende Richtungsänderung: Im schwarzweißen Puzzle-Abenteuer warten jede Menge kniffliger Rätsel und Herausforderungen in einem surrealen, faszinierenden Setting, das nicht zufällig immer wieder klassischen Survival-Horror zitiert. Die Puzzles und Geheimnisse, die hier an buchstäblich jeder Ecke warten, sind erstaunlich abwechslungsreich, der bizarre Style und der spezielle Tonfall dieses Spiels machen es zum coolen Unikat für alle, die gern ihre kleinen grauen Zellen anstrengen. (Rainer Sigl, 25.5.2024)