Graz – Andreas Schicker bleibt trotz eines Angebots des deutschen Bundesligisten Hoffenheim Sportchef von Sturm Graz. Wie Österreichs frisch gebackener Fußball-Meister am Donnerstag bekannt gab, wird der Geschäftsführer Sport weiterhin die sportlichen Geschicke des Klubs leiten. Schickers Vertrag bei Sturm läuft noch bis Sommer 2026.

"Jeder der mich kennt, weiß, wie sehr ich mich mit dem SK Sturm und dem Weg, den wir hier vor vier Jahren eingeschlagen haben, identifiziere. Es war in den letzten Monaten und Jahren aber auch nie ein Geheimnis, dass es immer wieder Interesse an meiner Person gab – was ich als Auszeichnung für Sturm Graz und die Arbeit, die von allen hier im Verein verrichtet wird, verstehe", wurde Schicker in einer Aussendung zitiert. Er wolle mit dem Bekenntnis zum Klub nun "frühzeitig Klarheit für mich, meinen Verein und alle potenziellen Interessenten schaffen".

Hoffenheim soll Schicker ein Angebot gemacht haben, die Rolle des Sportchefs zu übernehmen. Bereits in den Monaten davor wurde Werder Bremen als möglicher künftiger Arbeitgeber des Steirers genannt. Schicker gilt als Architekt der erfolgreichen Sturm-Mannschaft unter Christian Ilzer. Dass ihn ein Deutschland-Engagement durchaus reizen würde, erzählte Schicker im vergangenen Sommer. "Es ist auf Sicht mein Ziel, bei einem Verein in der deutschen Bundesliga zu arbeiten", meinte er damals. (APA, 23.5.2024)