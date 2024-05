Die Bundesliga gab am Donnerstag bekannt, dass der Protest der Vorarlberger abgewiesen wurde. Die Klagen von Leoben und Austria Salzburg werden am Freitag behandelt

Dornbirn muss runter. APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Der FC Dornbirn steht als erster Absteiger aus der 2. Fußball-Liga fest. Die Vorarlberger bekamen auch nach dem Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht keine Zulassung für die kommende Saison, wie die Bundesliga am Donnerstag bekanntgab. Der Club werde am Saisonende ans Tabellenende gereiht und müsse in die dritthöchste Leistungsstufe absteigen. Die Klagen von Zweitligist DSV Leoben und dem potenziellen Aufsteiger SV Austria Salzburg werden erst am Freitag behandelt.

Sollte beiden Teams ein negatives Zeugnis ausgestellt werden, würde aus drei Absteigern aus sportlicher Sicht kein einziger werden. Dann würde auch das abgeschlagene Schlusslicht SKU Amstetten wie auch der Vorletzte SK Sturm Graz II in der Liga verbleiben. Dornbirn liegt aktuell davor auf Platz 14. Eine Runde steht noch auf dem Programm.

"Das Schiedsgericht kam zur Ansicht, dass die Erfüllung der finanziellen Kriterien bzw. die Ausfinanzierung für die kommende Saison zum Zeitpunkt der Protestfrist vor dem Protestkomitee nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte. Das Einbringen von neuen Unterlagen nach dieser Frist war im Rahmen des Neuerungsverbots nicht zulässig und daher waren diese nicht zu berücksichtigen", begründete die Liga die Entscheidung in einer Aussendung. Zuvor war Dornbirn in erster und zweiter Instanz aus finanziellen Gründen die Lizenz verweigert worden. (APA, 23.5.2024)