Wien – Der ORF bringt ab Freitag, 24. Mai, die Canal+-Dokumentation "Teamgeist – Unser Weg" auch ins Free-TV. In insgesamt sechs Teilen bietet sie Einblicke rund um die erfolgreiche Qualifikation des ÖFB-Teams zur Fußball-EM der Herren 2024 in Deutschland – DER STANDARD berichtete bereits darüber. Als Türöffner des Projekts fungierten Teamchef Ralf Rangnick und Thomas Trukesitz, der sowohl Pressesprecher des Nationalteams als auch Sportchef des Bezahlsenders Canal+ ist.

V. li.: Michael Gregoritsch, Marcel Sabitzer, Teamchef Ralf Rangnick und David Alaba in der Doku "Teamgeist – Unser Weg". Foto: ORF/Canal+/ÖFB.

Ein Novum ist, dass die Doku erstmals in der Geschichte des ÖFB Eindrücke liefert, was in der Kabine passiert. Das geht von Motivationsreden bis zu Taktikbesprechungen. Das nach Außentragen des Innenlebens trägt die Handschrift von Ralf Rangnick, der neben taktischen Finessen auch großen Wert auf die öffentliche Wahrnehmung des Teams legt. PR trifft auf Perfektion. Die Bilder kommen von Philipp Sassmann. Er begleitet das Team seit zwölf Jahren, um es für den Österreichischen Fußballbund für ÖFB TV zu präsentieren.

Zum Auftakt der Serie am Freitag um 18.15 Uhr in ORF 1 zeigt die Doku David Alaba, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer und ihre Teamkollegen bei den ersten Herausforderungen der Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland. Der zweite Teil am Samstag gewährt Einblicke in die Vorbereitungen auf die Spiele in Belgien und gegen Schweden. Die restlichen Teile begleiten das Team auf den letzten Metern der Qualifikation sowie bei der Euphorie, die nach den Siegen in den Freundschaftsspielen gegen Deutschland und die Türkei entflammt wurde. Die letzte Folge der Reihe steht einen Tag vor Beginn der Europameisterschaft, am 13. Juni, auf dem Programm. (red, 23.5.2024)