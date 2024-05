Oberwart sichert sich den Titel. APA/BARBARA GINDL

Kapfenberg - Die Oberwart Gunners haben sich zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zum nationalen Basketball-Champion bei den Männern gekürt. Die Burgenländer gewannen am Donnerstagabend in Kapfenberg gegen den UBSC Graz mit 81:80 (40:50) und verwerteten damit bereits ihren ersten Matchball. Die Oberwarter, die schon 2011 und 2016 den Meistertitel geholten hatten, entschieden die "best of five"-Finalserie der Superliga (BSL) klar und deutlich mit 3:0 für sich.

Nach den 61:86- und 67:72-Niederlagen in den ersten beiden Partien versuchte Graz, bei nur halbem Heimvorteil das Momentum auf seine Seite zu bringen. Gespielt werden musste in Kapfenberg, da die Heimhalle im Sportpark an der Mur nicht verfügbar war. Zunächst vermochte sich kein Team entscheidend abzusetzen, doch beim Stand von 40:40 legten die Gastgeber einen 10:0-Zwischenspurt bis zur Halbzeitpause hin.

Im dritten Viertel starteten die Oberwarter eine Aufholjagd und brauchten nicht lange, um auszugleichen. Mit 60:60 ging es ins Schlussviertel, in dem sich ein Kopf-an-Kopf-Thriller entspann. Die Steirer verspielten eine Sechs-Punkte-Führung und mussten sich am Ende nach einer zähen - von vielen Unterbrechungen gezeichneten - Schlussphase hauchdünn geschlagen geben. Die Gunners folgen damit den Swans Gmunden als österreichischer Meister nach. (APA, 23.5.2024)

Basketball-Ergebnis vom Donnerstag:

BSL-Finale (best of five): UBSC Graz - Oberwart Gunners 80:81 (50:40).

Endstand in der Serie: 0:3.