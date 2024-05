Düsseldorf zeigte auf und kann rauf. IMAGO/Revierfoto

Bochum - Nach vier Jahren 2. Liga steht Fortuna Düsseldorf knapp vor der Rückkehr in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Im Relegationshinspiel beim VfL Bochum von Kevin Stöger setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Donnerstag mit 3:0 (1:0) durch und kann am Montag vor eigenem Publikum den Aufstieg perfekt machen. Düsseldorfs ÖFB-Legionär Marlon Mustapha stand in Bochum nicht im Kader.

Unter den Augen des nicht für die Heim-EM nominierten deutschen Teamspielers und Ex-Bochumers Leon Goretzka sorgten Philipp Hofmann (13.) mit einem Eigentor, Felix Klaus (64.) und Yannik Engelhardt (73.) für die Düsseldorfer Treffer. Stöger, in der abgelaufenen Bundesligasaison einer der besten Bochumer, agierte bemüht, konnte die defensiv anfällige und offensiv harmlose Vorstellung des Tabellensechzehnten aber nicht entscheidend beeinflussen. (APA, 23.5.2024)