Kanada zieht weiter an. IMAGO/Vit Simanek

Prag/Ostrava (Ostrau) - Kanada und die Schweiz sind am frühen Donnerstagabend als erste Teams ins Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien eingezogen. Die Nordamerikaner besiegten in Prag die Slowakei mit 6:3 und sicherten sich damit einen Platz in der Vorschlussrunde am Samstag. Die Eidgenossen kämpften in Ostrava Vizeweltmeister Deutschland mit 3:1 nieder. Um die zwei weiteren Halbfinalplätze spielen am Abend Schweden gegen Finnland sowie die USA gegen Gastgeber Tschechien.

Die Kanadier wurden ihrer Favoritenrolle gegen die Slowaken gerecht. Die "Ahornblätter" sorgten zu Beginn des Schlussdrittels mit einem Doppelschlag binnen 20 Sekunden für eine 5:1-Führung und damit die Vorentscheidung. Die Slowakei kam allerdings noch einmal durch zwei Treffer heran, Nick Paul machte jedoch mit einem "empty-net"-Treffer - sein zweites Tor in der Partie - 50 Sekunden vor der Schlusssirene alles klar.

Den Schweizern gelang unterdessen gegen die Deutschen die Revanche für zwei WM-Viertelfinalniederlagen in den vergangenen drei Jahren. Ein Doppelpack von Christoph Bertschy sowie NHL-Spieler Nico Hischier mit seinem sechsten Turniertreffer besiegelten diesmal das Aus des deutschen Erzrivalen. Für die Eidgenossen ist es der erste Halbfinaleinzug seit sechs Jahren. (APA, 23.5.2024)