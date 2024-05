Sprinter sind im Vorteil. AP/Massimo Paolone

Padua - Tim Merlier hat Sprinter-König Jonathan Milan die Show gestohlen und die 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Belgier setzte sich am Donnerstag in Padua um wenige Zentimeter vor dem in den Massensprints bisher dominanten Italiener durch. Für Merlier war es der zweite Etappensieg beim diesjährigen Giro, Milan verbuchte bereits drei Erfolge. Die nächste und letzte Chance für Sprinter sollte es auf der Schlussetappe in Rom am Sonntag geben.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Der Slowene Tadej Pogacar liegt fast acht Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez (Bora-hansgrohe). Dritter ist der Waliser Geraint Thomas (Ineos). Als bester Österreicher ist Felix Großschartner 1:33:10 Stunden hinter seinem UAE-Teamkollegen Pogacar 33.

Nach dem Ausflug ins Flachland wird es am Freitag wieder anspruchsvoller. Auf dem 157 Kilometer langen Weg von Mortegliano nach Sappada sind drei kleinere Bergwertungen zu bewältigen. Womöglich haben vor dem großen Finale am Wochenende noch einmal Ausreißer die Chance auf den Tagessieg. (APA, 23.5.2024)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Donnerstag:

18. Etappe, Fiera di Primiero - Padua (171 km): 1. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 3:45:44 Std. - 2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek - 3. Kaden Groves (AUS) Alpecin-Deceuninck. Weiter: 24. Patrick Gamper (AUT) Bora - 30. Taedej Pogacar (SLO) UAE alle gl. Zeit - 105. Rainer Kepplinger (AUT) Bahrain +0:39 Min. - 116. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +1:23 - 118. Felix Großschartner (AUT) UAE +2:16

Gesamtwertung: 1. Pogacar 67:17:02 Std. - 2. Daniel Martinez (COL) Bora-hansgrohe +7:42 Min. - 3. Geraint Thomas (GBR) Ineos +8:04. Weiter: 33. Großschartner +1:33:10 - 68. Kepplinger +2:52:07 - 90. Gamper +3:30:28 - 98. Bayer +3:39:55