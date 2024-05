Einsatzkräfte an der Unglücksstelle. AFP/JAIME REINA

Palma de Mallorca – Beim Einsturz eines Restaurants auf der spanischen Ferieninsel Mallorca sind am Donnerstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es etwa 30 Verletzte, teilten die Notfalldienste am späten Donnerstagabend mit. Die Identität der Opfer und ob Touristen darunter sind, wurde zunächst nicht bekannt. Der Unfall geschah in Playa de Palma am sogenannten Ballermann, direkt am Strand. Der erste Stock des "Medusa Beach Club" stürzte gegen 20.30 Uhr ein.

Die Ursache blieb vorerst unbekannt. Der erste Stock sei bis zum Keller eingebrochen, berichteten die Zeitung "El País" und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Einige Opfer seien vermutlich noch unter den Trümmern, hieß es. Den Berichten zufolge waren gegen 23.00 Uhr Einheiten von Polizei, Feuerwehr sowie Notfalldienst noch am Unfallort im Einsatz. Mehr als zehn Rettungsautos seien vor Ort. Nach dem Start der Party-Saison ist die Playa de Palma seit Ende April wieder voller Touristen, die - anders als die Besucher der englischen Partyhochburg Magaluf westlich von Palma - mehrheitlich aus Deutschland kommen. (APA, 23.5.2024)