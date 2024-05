Die Leiche der abgängig gemeldeten 68-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen war am Mittwochnachmittag entdeckt worden

Die Leiche war von Passanten gefunden worden. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Niederösterreich/Lanzenkirchen – Nach dem Fund einer toten Frau in der Schwarza im Raum Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) ist die Obduktion durchgeführt und abgeschlossen worden. Es sei kein Fremdverschulden festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf APA-Anfrage. Die Leiche der abgängig gemeldeten 68-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen war am Mittwochnachmittag entdeckt worden. (APA, 24.5.2024)