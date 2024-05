Tobias Pötzelsberger ist sicher ein guter Vater, aber jetzt singt er darüber. Barnabas Wilhelm

Das Lachen am Ende des Videos kennt man. Es zeigt sich üblicherweise im Gesicht des Tobias Pötzelsberger, wenn er am Ende der ZiB 1 den obligatorisch halblustigen Witz in Richtung der dann folgenden Wettervorhersage macht. Darüber könnte man einmal ausgiebig befinden, doch nicht seine TV-Performance ist das Thema.

Der als Moderator der mehrstündige Sondersendung zu H.-C. Straches Ibiza-Ausflug – Red Bull und verdächtige Zehennägel – bekannt gewordene Journalist hat eine Schwäche für Musik. Das belegte schon ein Auftritt bei Willkommen Österreich vor ein paar Jahren, bei dem er sich sensibel über die Akustische beugte und ein Fragment gab, das Show Me Where Your Heart Is hieß. Damals bekannte er, der Band The More Or Less vorzustehen, deren Name ihm sogleich unangenehm war: Er schrieb ihn unbedarfter Jugendlichkeit zu.

Tobias Poetzelsberger - Carry you (Official Video)

Assim Records

Nun erscheint als Vorbote eines für den Herbst angekündigten Albums die Single Carry You. Das Lied reflektiert seinen Job als Vater und die Frage, wie es ist, dem Kinde Hindernisse aus dem Weg zu räumen und es daran heranzuführen, solche selbstständig zu überwinden.

Angetan, als sei er direkt von seiner Firmung ins Studio gestürzt, spielen sich Pötzelsberger und seine Begleiter durch ein eingängiges Stück Gitarrenpop. Der Vortrag Pötzelsbergers ist mit viel Zucker auf Gefühligkeit abgeschmeckt.

Das Setting des Videos baut auf Brauntöne, das soll Gemütlichkeit simulieren, zugleich unterstreicht es das Hölzerne, das allem Gutgemeinten innewohnt. Das Lied ist dem breit gestreuten Genre des La-le-lu-Pop zuzurechnen, Malen nach Zahlen als Musik. Kantenloses, schmerzfreies Schrumm-schrumm, glatt wie ein Babypopo und ungefähr so aufregend. Also außer für Mama und Papa eher nicht. Am Ende des Liedes stehen zwei Erkenntnisse: Pötzelsberger ist sicher ein guter Vater, und: als Sprecher ist er uns doch näher denn als Sänger. (Karl Fluch, 24.5.2024)