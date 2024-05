Malmö/Wien - Der umstrittene Eurovision Song Contest (ESC) ist 2024 auf starkes Zuschauerinteresse gestoßen. 163 Millionen Menschen sahen bei den drei Liveshows verteilt über die 37 Rundfunkanstalten zu, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag mitteilte. Das sind eine Million mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als im Vorjahr in Liverpool und ein Anstieg von zwei Millionen seit dem ESC 2022 in Turin.

Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs wurde der größte Musikwettbewerb der Welt in diesem Jahr von lautstarken Protesten und politisch aufgeladener Atmosphäre rund um Israels Teilnahme begleitet. Der überraschende Ausschluss der Niederlande am Tag des großen Finales sorgte zudem für helle Aufregung.

Knackte den Code: Song-Contest-Gewinner Nemo aus der Schweiz. REUTERS/Leonhard Foeger

Aus 156 Ländern wurden weltweit Stimmen abgegeben. In Deutschland schauten durchschnittlich 8,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale. In Großbritannien waren es 7,7 Millionen Menschen. Frankreich erreichte 5,4 Millionen Zuschauer, ganze 1,9 Millionen mehr als im Vorjahr. Der ORF hatte bereits 1,007 Millionen Zuschauer im Schnitt beim Finale vermeldet. Den Auftritt von Österreichs schlussendlich auf dem vorletzten Platz gelandeter Kandidatin Kaleen mit ihrem Song "We Will Rave" verfolgten 1,111 Millionen Personen hierzulande.

Aus dem Gewinnerland, der Schweiz, schauten aus den drei Sprachregionen durchschnittlich 723.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das waren nach Angaben der EBU 40 Prozent mehr als im Vorjahr und damit war es der höchste Stand, der je verzeichnet wurde.

Besonders prägnant war der Anteil des jungen Publikums: Bei den 15- bis 24-Jährigen lag dieser beim Finale bei 58,6 Prozent, das ist der höchste Anteil aller Zeiten. Der Wettbewerb markierte zudem einen Meilenstein, indem er fast 500 Millionen Accounts auf TikTok erreichte, was eine Vervierfachung der Reichweite im Vergleich zu 2023 bedeutete, wie es von der EBU hieß. Die Einschaltquote des großen Finales insgesamt lag bei 46,7 Prozent - der höchste Wert seit 2006. (APA, dpa, 24.5.2024)