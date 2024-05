Viele Jugendliche machen die Challenges in Anwesenheit von Freunden. In diesem Fall probierte es das Mädchen alleine zuhause. AFP/ANTONIN UTZ

Sie nennt sich "Blackout Challenge" und wird gerade von Jugendlichen auf der Social-Media-Plattform Tiktok betrieben. Bei dieser Mutprobe würgt man sich selbst bis zur Ohnmacht. Für eine 13-Jährige in Deutschland endete diese "Challenge" jetzt mit dem Tod. Laut ersten Berichten soll sie sich dabei gefilmt haben.

Kein Fremdverschulden

Wie mehrere Lokalzeitungen im Landkreis Kassel berichten, fand der Vorfall bereits in der Nacht auf den 27. April statt. Die Eltern fanden ihre Tochter demnach bewusstlos in ihrem Zimmer. Ein rasch herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, berichtete etwa die Hessenschau am Donnerstag. Bei einer Untersuchung des Handys der Jugendlichen seien mehrere Videos gefunden worden, die "auf die 'Blackout Challenge'" hindeuten.

In den vergangenen Wochen wurde laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel ein Todesermittlungsverfahren geführt. Ein Fremdverschulden konnte demnach nicht festgestellt werden. Weitere Details zur Todesursache wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgegeben.

Die Mutter des Mädchens gab dem Radiosender FFH am Donnerstag ein Interview. Darin warnte sie eindringlich vor Tiktok und den damit verbundenen Gefahren. Eltern, so die Mutter, sollten unbedingt mit ihren Kindern über diese Gefahren sprechen, um weitere Todesfälle zu verhindern.

Nicht zum ersten Mal

Gefährliche Challenges dieser Art sind nicht neu und nicht auf Tiktok beschränkt, dennoch ist es vor allem die Videoplattform des chinesischen Betreibers Bytedance, der immer wieder im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Aktionen dieser Art in Verbindung gebracht wird. Unter dem Hashtag "Borax Zug" fingen im Juli 2023 Tiktoker an, Waschmittel zu trinken, weil sie behaupteten, es sei ein Wundermittel. Im September 2023 warnte eine deutsche Behörde vor einer zu dieser Zeit populären Mutprobe, bei der man einen Deospray inhalieren sollte, was bei mehreren Jugendlichen zu Herzversagen führte.

Tiktok selbst betont immer wieder, dass man sehr strikt gegen solche Challenges vorgeht. Bei den Vorwürfen im September ließ eine Sprecherin des Unternehmens wissen: "Diese besorgniserregende Challenge war noch nie ein Trend auf Tiktok." Als man einen Anstieg bei den Suchanfragen bemerkt habe, habe man umgehend mit einem Warnhinweis reagiert. Online-Challenges seien "gefährlich, verstörend oder sogar inszeniert", wurde erklärt. Auf Wunsch würden Nutzerinnen und Nutzer auch zu einem Ratgeber weitergeleitet, der der Community dabei helfen solle, "fundierte Entscheidungen über ihre Interaktionen mit Online-Challenges zu treffen".

In Italien und anderen Ländern wird mittlerweile an Gesetzen gearbeitet, die das Mindestalter für Social-Media-Plattformen wie Tiktok anheben sollen. Die Hürden für solche Gesetze hat der STANDARD bereits versucht zu erklären. Dennoch ist klar, dass die Politik hier nicht weiter zusehen kann, vor allem nach Todesfällen wie diesem. Einfach wird es nicht. Bisherige Bemühungen, gegen diese gefährlichen Online-Challenges vorzugehen, etwa durch schwerere Strafen für die initialen Anstifter, waren nur bedingt erfolgreich.

Der STANDARD hat Tiktok bereits um eine Stellungnahme gebeten. Diese wird ergänzt, sobald sie verfügbar ist. (red, 24.5.2024)