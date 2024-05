Von Grills in Sydney bis Buenos Aires: Diese Restaurants servieren laut "World's Best Steaks" die besten Rindfleischscheiben des Planeten

Gekürt wurden herausragende Steaklokale auf der ganzen Welt. Getty Images/iStockphoto

Die Steakauskenner von "World's 101 Best" haben jüngst die besten Steaklokale der Welt bekanntgegeben. Das Ranking gibt's seit 2019, und es wird jährlich vom Londoner Upper Cut Media House publiziert. Ganze 850 Steakrestaurants wurden heuer weltweit bewertet.

Parrilla Don Julio



Das zweite Jahr in Folge hat die Parrilla Don Julio im Herzen des pulsierenden Stadtteils Palermo in Buenos Aires den ersten Platz erreicht. Das renommierte Restaurant unter der Leitung von Eigentümer Pablo Rivero und Küchenchef Guido Tassi präsentiert feinstes Aberdeen-Angus- und Hereford-Rindfleisch, das aus eigenen nachhaltigen Zuchtprogrammen stammt, wie man bei "World's 101 Best" betont. Das Restaurant setze auf kurze Transportwege, extensive Landwirtschaft und artgerechte Fütterung. Gelobt wird die "außergewöhnliche argentinische Küche" und die Gastfreundschaft.

Bodega El Capricho



Auf Platz zwei folgt die Bodega El Capricho in Jiménez de Jamuz (Spanien). Das rustikale Restaurant auf dem Land setzt auf "farm to fork" und ist der traditionellen spanischen Küche verpflichtet. Von Ochsensteaks bis hin zu weniger bekannten Gerichten wie Ochsenzunge oder der im Keller gepökelten Ochsencecina sei "jeder Teller ein kulinarisches Meisterwerk", liest man. Besitzer José Gordón wurde außerdem mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet, mit dem seine bedeutenden Beiträge zur kulinarischen Welt gewürdigt werden.

Inside Neil Perry’s Newest Sydney Restaurant – Margaret

The Commercial Project

Der dritte Platz geht an das Restaurant Margaret by Neil Perry in Sydney. Es liegt im gehobenen Stadtteil Double Bay der australischen Metropole und präsentiert laut Jury "die Spitze der australischen Küche mit einem ausgeprägten Schwerpunkt auf tadellos zubereitete Steaks unter der fachkundigen Leitung des renommierten Küchenchefs Neil Perry".

Cote, New York



Auf den vierten Rang schafft es das Cote in New York. Das im pulsierenden Flatiron District gelegene koreanisch inspirierte Steakhouse ist nicht nur für seine hervorragende Küche, sondern auch für seine preisgekrönte Weinkarte bekannt, heißt es.

Carcasse, Belgien



Das fünftbeste Steakrestaurant der Welt ist in Belgien zu finden. Es heißt Carcasse und befindet sich in der Stadt Koksijde. Unter der Leitung des Küchenchefs Timon Michiels sei "dieses Restaurant ein Heiligtum für hochwertiges, nachhaltig bezogenes Fleisch, das fachmännisch zu Gerichten verarbeitet wird, die sowohl von Innovation als auch von tiefem Respekt für traditionelle Praktiken geprägt sind", schwärmt man bei "World's 101 Best". (Markus Böhm, 27.5.2024)

Hier die Top Ten im Überblick: