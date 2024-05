Die Wohnanlage in Ebbs bei Kufstein, wo der tote Bub gefunden wurde. Foto: APA / ZOOM TIROL

Wie es geschehen konnte, dass ein dreijähriger Bub aus Ebbs im Bezirk Kufstein in Tirol an Unterernährung sterben konnte, ist weiterhin ein offene Frage. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat am Freitagvormittag einen Antrag auf U-Haft für die Eltern (25 und 26 Jahre alt) gestellt. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Nun muss das Landesgericht über die Verhängung der U-Haft entscheiden.

Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, "dass die Eltern es über einen Zeitraum von zumindest mehreren Wochen unterlassen haben, den Dreijährigen entsprechend mit Nahrung und Flüssigkeit zu versorgen und trotz offensichtlicher Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und seines augenscheinlichen Gewichtsverlustes einen Arzt zu kontaktieren, sodass das Kind an den Folgen seiner massiven Unterernährung verstorben ist", teilte Hansjörg Mayr, der Leiter der Medienstelle bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck, mit.

Vater schweigt, Mutter sagt aus

Im weiteren Ermittlungsverfahren soll auch abgeklärt, inwiefern der Tod des Kindes andere, medizinische Ursachen haben könnte – bislang gebe es dazu aber keine Hinweise. Der Vater habe bisher von seinem Recht Gebrauch gemacht habe, nicht auszusagen. Er hatte Rettung und Polizei alarmiert nachdem er den Buben regungslos vorgefunden hatte. Die Mutter habe angegeben, dass das Kind in den letzten Wochen krank gewesen sei und keinen Appetit gehabt hätte. Ein Arztbesuch sei demnächst geplant gewesen.

Das junge Ehepaar hat drei weitere Kinder, darunter auch eine Zwillingsschwester des verstorbenen Buben. Die Geschwister, die keine Mangelerscheinungen aufweisen, bleiben vorerst in der Obhut der Kinder- und Jugendhilfe. (simo, 24.5.2024)