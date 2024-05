Puls 4 schickt seinen "Café Puls"-Moderator Florian Danner im Vorfeld der Europawahl quer durch die EU. Die rund 6.000 Kilometer lange Reise namens "Europa Express" startet am Montag und soll vom nördlichsten zum südlichsten Punkt der Union führen - und zwar ausschließlich mit den Öffis. Der 40-jährige Oberösterreicher wird täglich im Frühstücksfernsehen, aber auch in anderen Sendungen auf Puls 4, Puls 24, ATV und auf Joyn, der Streamingplattform der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4, Stimmungsbilder aus den unterschiedlichen Ecken Europas bieten.

Florian Danner fährt für "Europa Express" mit Zug, Bus, Fähre durch Europa. Foto: Puls 4, Chantel Koch

Begleitet wird Danner von Redakteurin Katharina Strnadl, die online auf puls24.at Updates liefern und regelmäßig auch "hinter die Kulissen der logistischen und menschlichen Herausforderungen einer solchen lange Öffi-Reise" blicken wird, wie die Sendergruppe am Freitag mitteilte. Startpunkt des XXL-Öffi-Trips ist Nuorgam, ein kleines abgeschiedenes Dörfchen im finnischen Lappland.

Von dort geht es zuerst zu Fuß, dann mit dem Bus in die nächsten Kleinstädte, mit dem Nachtzug in die Hauptstadt, mit der Fähre weiter nach Schweden und Polen, per Zug und Bus über Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien bis Griechenland und dort per Fähre zum Kap Trypiti, dem südlichsten Punkt der EU auf der Insel Gavdos. (APA, 24.5.2024)