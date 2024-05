Gleich 28 Radiokanäle starten am 21. Juni in Österreich, darunter ein österreichweiter Sender von XXXLutz, Popklassiker von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, ein Nachrichtenkanal, gleich vier speziellere Programme von Kronehit und eine Reihe regionaler Programme wie Life Radio Oberösterreich, die nun bundesweit oder in anderen Bundesländern antreten. Alle im Digitalradiostandard DAB+. Was kommt da auf Österreich zu?

Spoiler: Vor allem viele größte Hits – aus den 90ern, 80ern, 70ern und so weiter, aus Volksmusik und Wienerlied, aber auch Eurodance und News.

28 neue Sender über DAB+, als Kofferradio wie hier im Bild oder inzwischen in neuen Autos Standard. GettyImages

Welche Sender kommen

14 Programme gibt es ab 21. Juni neu über eine zusätzliche technische Plattform (Multiplex 3) der ORF-Sendertochter ORS über DAB+, die damit derzeit bundesweit rund 83 Prozent der Bevölkerung erreicht:

Auf dem ebenfalls neuen Multiplex 2 kommen bis zu 14 regionale Radioprogramme. Derzeit geplant nach bisherigen Infos:

Marktführer ziert sich

Der ORF deckt mit Ö3, neun Bundesländerradios, FM4 und Ö1 noch fast zwei Drittel des klassischen, UKW-dominierten Radiomarktes ab. Von DAB+-Verbreitung seiner Programme will er aber bisher nichts wissen.

Der öffentlich-rechtliche Medienriese argumentiert, er könne gegenüber den Gebührenzahlerinnen und Zahlernnicht rechtfertigen, bestehende Programme kostenpflichtig parallel auf einem weiteren Radiostandard auszustrahlen.

DAB+-Ausstrahlung ist laut Marktteilnehmern rund ein Zehntel billiger als UKW-Ausstrahlung. Aber DAB+ deckt bisher laut ORF-Sendertochter ORS nur rund 83 Prozent der Bevölkerung ab.

An der ORS hält der ORF 60 Prozent und Raiffeisen 40 Prozent. Sie betreibt die technischen DAB+-Plattformen (Multiplexe). (fid, 27.5.2024)