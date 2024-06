Der Tante sei Dank: Hätte sie ihn im Jahr 1988 nicht bei einem ORF-Wettbewerb als Radiosprecher angemeldet, säße Christian Nehiba heute womöglich in einem Reisebüro, um Urlaubsangebote zu erstellen. Der gebürtige Wiener hat eine Ausbildung als Touristikkaufmann absolviert, jetzt ist er Sportchef von Servus TV – und damit Hauptverantwortlicher des Senders, wenn am 14. Juni die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet.

Christian Nehiba, Sportchef von Servus TV, nennt Fußball, Tennis und Skifahren als seine Lieblingssportarten. Sein Europameistertipp? Deutschland. Philipp Carl Riedl / ServusTV

Während Nehiba ein Team von 55 Redakteurinnen und Redakteuren orchestriert, spielt der ORF dieses Mal nur die zweite Geige. Servus TV hat sich die Übertragungsrechte gesichert, der ORF ist Zweitverwerter. So sind etwa alle Österreich-Spiele sowie das Eröffnungsspiel und das Finale bei Servus TV zu sehen.

Live in "Sport am Montag"

Wettbewerbe sind ohnehin Nehibas Metier. 1988 setzte er sich gegen 1500 Kandidaten durch, um in den ORF-Radios als Nachrichtensprecher und Moderator anzuheuern. Kurz vor dem Sprung zum Ö3-Wecker stellte er sich 1991 einem Sportreporterwettbewerb. Das Finale wurde live in Sport am Montag übertragen. Nehiba reüssierte und erfüllte sich einen Kindheitstraum. "Ich habe schon mit sechs, sieben Jahren begonnen, mir eine eigene Sportwelt zu kreieren", sagt der 58-Jährige dem STANDARD. Für seine Schulkollegen kommentierte er Sportereignisse.

Er habe schon als Kind viel Wert darauf gelegt, eine klare Aussprache zu haben. "Vielleicht weil ich viel gesungen habe. Udo Jürgens war ein gutes Vorbild, weil der so gut artikuliert hat." Zwischendurch verdingte sich Nehiba als Falco-Imitator und Kabarettist. Das Programm hieß Warum ich Hans Krankl nicht hassen konnte.

ORF-Sportredaktion als "Schlangengrube"

Seinen ersten Auftritt im ORF-TV hatte er 1992 bei den Olympischen Winterspielen. "Die Sportredaktion galt als Schlangengrube, und wenn man als Quereinsteiger reinkommt, bläst einem ein gewaltiger Gegenwind entgegen." Sensibel durfte man nicht sein. "So mancher Chef hat mir für meine jetzige Tätigkeit gezeigt, wie es nicht geht."

Nehiba verließ den ORF 2004, als Elmar Oberhauser Sportchef war, um beim Pay-TV-Sender Premiere, jetzt Sky, die Bundesliga zu kommentieren. Weitere Stationen waren ATV und Puls 4, bevor er vor sechs Jahren zu Servus TV wechselte. "Ich bin wahrscheinlich der einzige Medienmann in Österreich, der bei allen relevanten Sendern war", sagt der zweifache Vater. Und er fügt an: "Das Beste kommt zum Schluss." (Oliver Mark, 8.6.2024)