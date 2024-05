Hollywood - Die beliebte Thrillerserie um den Serienkiller "Dexter" kehrt zurück - allerdings als Prequel - und ohne Michael C. Hall in der Titelrolle. In "Dexter: Original Sin" spielt Schauspieler Patrick Gibson den jungen Dexter Morgan, wie der Streamingdienst Paramount+ und der Sender Showtime am Freitag mitteilten. Die zehnteilige Sendung zeigt, wie er im Jahr 1991, also 15 Jahre vor dem Start der Originalserie - in Miami vom Studenten zum Serienmörder und Rächer wird.

Patrick Gibson spielt den jungen Dexter Morgan. APA/AFP/LISA O'CONNOR

In weiteren Rollen werden Golden-Globe-Gewinner Christian Slater als Dexters Adoptivvater und Ermittler der Mordkommission sowie Molly Brown als Dexters jüngere Schwester Debra zu sehen sein. Michael C. Hall gehört demnach zu den ausführenden Produzenten.

Die acht Staffeln der Originalserie "Dexter" feierten im Herbst 2006 Premiere mit Hall als Dexter Morgan, der tagsüber als Forensiker bei der Polizei von Miami Blutspuren analysiert und in seiner Freizeit Selbstjustiz übt. Sie erhielt viele Auszeichnungen und Nominierungen, darunter einen Golden Globe für Hall. (APA, dpa, 24.5.2024)