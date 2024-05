18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Keine Aufforstung von Schutzwald. / Unbemerkter Tod des Onkels. / Teure Wohnung mit vielen Mängeln. / Eigentumsbeschränkung in Tirol. Bis 18.57, ORF 2

19.25 WISSEN FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Sinne-Check Wie funktionieren Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen? Und welchen Sinn haben unsere fünf Sinne? Checker Tobi klärt auf. Bis 19.50, Kika

20.15 KATASTROPHE

Twister (USA 1996, Jan De Bont) Naturgewalten verwandeln Bretterzäune in Mikadostäbchen und fast schon geschiedene Ehepaare in gute Teams: Meteorologe Bill (Bill Paxton) und seine Kollegin und Frau Jo (Helen Hunt) blicken als Blockbuster-Spezialistenduo dem Tornado furchtlos ins Auge. Bis 22.00, ZDF neo

21.00 HAIFISCH-BLOCKBUSTER

Meg (USA 2018, Jon Turteltaub) Ein 20 Meter langer Megalodon, die größte Haiart der Erdgeschichte, hat in der Meerestiefe zwei Millionen Jahre überlebt, um aufzutauchen und Forscher wie Strandurlauber zu attackieren. Jon Turteltaubs 150 Millionen Dollar teure Produktion verleibt sich im Schnelldurchlauf eine Vielzahl von Action-, Science-Fiction- und Horrorelementen ein, um sie halbverdaut wieder auszuspucken. Bis 23.10, ProSieben

21.45 DOKUMENTATION

Das Steinzeit-Menü: Homo sapiens, Jäger und Sammler Was aßen die Vorfahren des Menschen? Wie bereiteten sie ihre Speisen zu? Wie trug ihre Nahrung zu ihrer Evolution und ihrer anatomischen und kognitiven Entwicklung bei? Die zweiteilige Dokumentation gibt Antworten. Bis 23.35, Arte

23.40 PERSPEKTIVENWECHSEL

Petite Maman – Als wir Kinder waren (F 2021, Céline Sciamma) Die Zwillinge Joséphine und Gabrielle Stanz spielen Mutter und Tochter, die als Achtjährige aufeinandertreffen. "Es gibt keine langwierigen Erklärungen, keinerlei Misstrauen. Die Zeitreise, die in Zurück in die Zukunft noch eine Maschine brauchte, wird als Gelegenheit akzeptiert, mehr über den anderen zu erfahren", schrieb Dominik Kamalzadeh 2022 im STANDARD dazu. Bis 0.50, One

Streamingtipps

SOMMERLICH

The Beach Boys Das Regieduo Frank Marshall und Thom Zimny widmet sich der Geschichte der Beach Boys, deren Sound wohl manche von uns noch im Ohr haben. Die Doku zeichnet den Werdegang von Brian Wilson und Co nach, natürlich mit neuen Interviews und altem Filmmaterial. Disney+

Auch schon ein Zeiterl her: die Beach Boys Dennis Wilson, Al Jardine, Carl Wilson, Brian Wilson und Mike Love in den 1960er-Jahren. Disney+ feiert die Band jetzt mit einer neuen Doku. Disney / Michael Ochs Archives / Getty Images

BETRÜGERISCH

Der Aufstieg und Fall von Generación Zoe Die Doku beleuchtet ein Coachingnetzwerk, hinter dem sich einer der größten Betrugsskandale in der Geschichte Argentiniens verbirgt. Es geht um Entstehung, Wachstum und Zusammenbruch einer ehrgeizigen Finanzplattform und ihren schrägen Gründer Leonardo Cositorto. Netflix

HISTORISCH

Little Bird Sie wurden ihren Eltern entrissen und in Internate gebracht, wurden oft Opfer von Misshandlungen, Krankheiten oder sexuellem Missbrauch. Der kulturelle Genozid an der indigenen Bevölkerung Kanadas gehört zu den dunkelsten Kapiteln des Landes. Basierend auf wahren Begebenheiten arbeitet die Serie exemplarisch ein Schicksal auf, das stellvertretend für tausende Verschleppte steht. Arte-Mediathek

SICHTBAR

Ohne uns läuft nichts! Ob Bestatterin, U-Bahn-Fahrer oder Strafvollzugsbeamtin: acht Personen, acht Einblicke in Berufe, die im Verborgenen liegen, für alle wichtig und doch oft unsichtbar sind. ZDF-Mediathek

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Liebe ist alles! Dorothea Neff versteckte ihre jüdische Freundin Lilli Wolff vor den Nazis. Das Feature spürt der Beziehung der beiden Frauen in wiederentdeckten Tonaufnahmen nach. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Philosophin Lisz Hirn ist zu Gast bei Helmut Jasbar. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Reinhold Lopatka, EU-Spitzenkandidat der ÖVP. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

"Der Theatermacher" mit Schauspielerfamilie Simonischek. Bis 15.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 25.5.2024)