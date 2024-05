Amstetten – Dutzende Personen sind nach dem Besuch eines Fast-Food-Lokals in Amstetten an Brechdurchfall erkrankt. Bisher wurden laut Bezirkshauptmannschaft 50 Norovirus-Fälle gemeldet, dem Bundesheer zufolge infizierten sich auch 16 Soldaten der Kaserne in der Bezirksstadt, berichtet der ORF. Das Restaurant war am Freitag für eine Grundreinigung geschlossen. "Ursachen im Hygiene- oder Lebensmittelbereich von McDonald's konnten ausgeschlossen werden", betonte das Unternehmen.

Eine McDonald's-Filiale. AP/Jeff Roberson

Im Landesklinikum Amstetten wurden seit Mittwochabend laut Medienberichten mehrere Personen wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt. Sie dürften zuvor dieselbe Fast-Food-Filiale besucht haben. Die Lebensmittelinspektion kontrollierte daraufhin das Restaurant. "Nach unmittelbarer Prüfung durch die Behörde wurde bestätigt, dass Noroviren, die direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden, Auslöser der Krankheitsfälle in Amstetten waren", teilte Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia am Freitag auf Anfrage mit. Ab Samstag soll die Filiale wieder geöffnet sein.

Noroviren sind hochansteckend. Sie gelten laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) weltweit als eine der häufigsten Ursachen für virusbedingte Infektionen des Magen-Darm-Traktes. (APA, 24.5.2024)