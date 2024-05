Jobmessen, wie hier von IHK Berlin und Handwerkskammer ausgerichtet, sind wesentliche Pfeiler des "Jobturbos". Sie sollen Geflüchtete und Unternehmen zusammenbringen und Hürden abbauen. IMAGO/Mauersberger

Es gibt Orte, deren Geschichte bis heute nachwirkt – und welche, an denen heute Geschichte geschrieben wird. Nürnberg ist beides davon. Es ist jene Stadt, wo einst Adolf Hitler sein 16,5 Quadratkilometer umfassendes Reichsparteitagsgelände zu errichten versuchte. Wo die damals größte Kongresshalle der Welt Macht demonstrieren, ein 405.000 Zuschauer umfassendes Stadion die angebliche Einigkeit bezeugen sollte. Zahlreiche Jahrzehnte später beherbergt Nürnberg Menschen unterschiedlichster Herkunft, der Migrationsanteil der Bevölkerung beträgt 51 Prozent. Doch nicht nur das, Nürnberg gilt gar als deutschlandweites Zentrum für Migration und Integration.

Während praktisch alle Bundesbehörden in Berlin sind, beheimatet die zweitgrößte Stadt Bayerns mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und der Bundesanstalt für Arbeit (BA) gleich zwei zentrale Verwaltungsstellen. Beide befassen sich aktuell vor allem damit, wie geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Eine Frage, die auch hierzulande hohe Priorität hat.

Parallelen zu Linzer Pilotprojekt

Doch was in Deutschland seit vergangenem Herbst systematisch angegangen wird, ist in Österreich bislang nur ein Einzelfall. So ist es ausgerechnet die schwarz-blaue Landesregierung Oberösterreichs, die in Pilotprojekten in Linz und Ried syrische Geflüchtete noch während ihres Asylverfahrens arbeitsfit machen möchte. Mit der Frage im Gepäck, wie sich dies großflächiger ausrollen ließe, ging es für den zuständigen Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) samt Delegation nach Nürnberg.

Als reines Sozialprojekt sind die Zugänge nicht zu verstehen; erkennbar auch daran, dass der ÖVP-Landespolitiker auch Härte walten lässt. So streicht er all jenen Sozialhilfebeziehern, die keinen Deutschkurs besuchen, schrittweise die Bezüge. "Rechte und Pflichten gehören zusammen", stellt der Landesrat im STANDARD-Gespräch klar. Vergangenes Jahr betraf das in Oberösterreich 618 Beziehende. Sanktioniert werde jedenfalls nur dann, wenn auch Kurse verfügbar sind. "Natürlich muss es auch das Angebot geben."

Nicht sanktionieren, aber schnell in Jobs samt begleitenden Sprachkursen bringen möchte der deutsche Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) Geflüchtete. Seit Anfang 2024 läuft der sogenannte Jobturbo, der allein in diesem Jahr 200.000 Ukrainerinnen Jobs vermitteln und dem Bundeshaushalt 500 Millionen Euro sparen soll.

400.000 Arbeitskräfte fehlen

Federführend damit beauftragt ist Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit, dem deutschen Pendant zum AMS. "Wir bräuchten eine dauerhafte Nettozuwanderung von 400.000 Menschen, um ein stabiles Beschäftigungsniveau zu erhalten", rechnete der Sonderbeauftragte in einem Austausch mit der österreichischen Delegation vor. Wie der Zufall so will, wird demnächst ebenjenes Potenzial mit Menschen frei, die ihre Integrationskurse abschließen und bereit für den Arbeitsmarkt sind.

Nach Jahren der restriktiven Arbeitsmarktpolitik für Geflüchtete gehen sowohl Deutschland als auch Teile Österreichs neue Wege. "Schnell in den Job, parallele Sprachausbildung", lautet das Motto. IMAGO/Rolf Poss

Zur Erklärung: Wer in Deutschland Asyl erhält, absolviert – je nach Fall freiwillig oder von der Ausländerbehörde dazu verpflichtet – einen derartigen Kurs. Gelernt wird, wie man Formulare ausfüllt, sich bewirbt, Mails schreibt; aber auch Grundlagen der deutschen Rechtsordnung, Geschichte und Kultur. Einen Sonderstatus haben Personen aus Herkunftsländern mit hoher Bleibeperspektive. Davon betroffen sind etwa syrische und afghanische Schutzsuchende, die bereits während des Asylverfahrens daran teilnehmen.

Um den Übergang ins Berufsleben zu beschleunigen, sollen die Beratung durch die Jobcenter intensiviert und aufbauende Sprachkurse forciert werden. Doch das Eiltempo hat auch einen Haken: Die Sorge, Asylberechtigte könnten in Niedriglohnsektoren mit geringen Sprachbarrieren unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation landen, ist groß. Schließlich steigen mit höherer Qualifikation in der Regel auch die sprachlichen Voraussetzungen.

Sprachkurse im Betrieb

Des Problems bewusst, davon aber nicht abgeschreckt zeigt sich Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Wie sie im STANDARD-Gespräch erklärt, verfolgt der "Jobturbo" ein differenziertes Vorgehen. Und das mit gutem Grund. Schließlich unterscheiden sich die Kompetenzen und Bedürfnisse der Geflüchteten je nach Herkunftsland. Während es bislang vor allem junge Männer mit formal geringem Bildungsgrad waren, die ins Land strömten, sind es durch den Krieg in der Ukraine vergleichsweise hochgebildete Frauen, die Hälfte davon mit Kindern.

"Ukrainerinnen bringen hohes Humankapital mit", sagt Kosyakova. "Es wäre schade, sie an Niedriglohnsektoren zu verlieren." Sie in ihrer gelernten Branche unterzubringen sei daher das vorrangige Ziel. Mit parallelen Sprachkursen soll zudem die Möglichkeit des Aufstiegs geschaffen werden. Die Sonderstellung ukrainischer Geflüchteter bietet hierbei so manchen Vorteil; prinzipiell sei eine qualifikationsadäquate Beschäftigung aber für alle das Ziel, so die Migrationsexpertin.

Noch sind die sogenannten Job-Berufssprachkurse, die an den jeweiligen Job oder zumindest die Branche angepasst sind, aber nicht flächendeckend ausgerollt. Überzeugt davon zeigen sich aber sowohl Terzenbach als auch Kosyakova. Und auch in Oberösterreich verfolgt man einen vergleichbaren Ansatz, "alltagstaugliche Sprache" nennt es ÖVP-Landesrat Hattmannsdorfer, der weg von "starren Sprachlevels" kommen will.

Problematische Unterbringung

"Wir wissen aus Untersuchungen, dass die berufsbezogenen Sprachkurse sehr effektiv sind", untermauert Kosyakova den geteilten Optimismus. Selbiges gelte für eine intensive Arbeitsmarktberatung. Negativ auf die Beschäftigung von Geflüchteten wirkten sich hingegen neben individuellen Einschränkungen vor allem institutionelle Hürden aus. Diese würden oft entwickelt, um den Migrationsstrom zu mildern. "Darauf hat es aber einen viel geringeren Effekt als auf die Arbeitsintegration", gibt die IAB-Expertin zu bedenken. Die Rede ist etwa von Sachleistungen oder der umstrittenen Bezahlkarte für Geflüchtete, die frei verfügbare Geldmittel ersetzen soll. Laut Kosyakova könnte dies dazu führen, dass private Sprachkurse nicht frei gebucht oder Bücher gekauft werden können – mit letztlich negativen Effekten auf das Humankapital.

Ein anderes Beispiel sei die Wohnsitzauflage. Schutzsuchende werden dabei über einen Verteilungsmechanismus auf die Bundesländer verteilt, wo letztlich darüber entschieden wird, in welcher Region sie eine Unterkunft bekommen. Drei Jahre lang müssen sie in der zugeteilten Region bleiben, sollten sie bis dahin Sozialleistungen beziehen. Das Problem: "Oft werden Geflüchtete Regionen zugeteilt, wo es Wohnraum gibt, aber kaum Jobs."

Für eine Zwischenbilanz der Maßnahmen ist es jedenfalls noch zu früh, mit messbaren Effekten rechnet Kosyakova erst in den kommenden Jahren. Zeitnäher ist mit Ergebnissen bei den Pilotprojekten in Oberösterreich zu rechnen. Doch auch hier ist der Ausgang offen, ganz zu schweigen von der Frage der Skalierbarkeit. Doch es kommt Bewegung hinein – und ein offener Arbeitsmarkt ist jedenfalls besser als einer, der verschlossen bleibt. (Nicolas Dworak, 28.5.2024)