Hier sind die Mediennews vom Freitag:

ORF produziert "Guten Morgen Österreich" und "Studio 2" künftig selbst - Bisher produziert von Interspot und IP Media. Die ORF-Technik schafft mehrere große tägliche Produktionen zusätzlich, ohne Kapazitäten auszuweiten

Der ORF produziert "Guten Morgen Österreich" mit Eva Pölzl und Patrick Budgen selbst. APA/EVA MANHART

Böse Hornissen und nichtssagende Stehsätze: ÖVP-Minister Totschnig in der "ZiB 2" - Warum er gegen das EU-Renaturierungsgesetz ist, erklärt Totschnig bei Margit Laufer mit Überbürokratisierung und der Angst vor Lebensmittelsicherheit

Jagdkommando in "Toughest Forces on Earth" auf Netflix: Große Eier am Berg - Drei ehemalige Elitesoldaten ballern in der Wüste oder im Dschungel herum und trainieren mit österreichischen Soldaten am Berg

Beste Werbung des Jahres: CCA-Gold mit Grippe, Gewalt an Frauen, Klimawandel - Jung von Matt Donau holt die meisten Edelmetall-Auszeichnungen des Creativ Club Austria. Kunde des Jahres ist das Leopold-Museum

René-Marcic-Preis an ORF-Journalistin Raffaela Schaidreiter - Auszeichnungen der Kommunikationsbranche im Überblick

EU-Wahl: "Café Puls"-Moderator Danner fährt mit Öffis quer durch die EU - "Europa Express" startet am Montag und soll vom nördlichsten zum südlichsten Punkt der Union führen

ORF blickt mit "Teamgeist – Unser Weg" hinter die Kulissen des ÖFB-Teams - Die von Canal+ produzierte Doku zeigt den Weg des Nationalteams zur Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland – zu sehen ab Freitag

"Zu neuen Ufern", "Mad Max" und "Batman Begins": TV-Tipps für Freitag - Außerdem eine Reportage über Spaniens Olivendiebe, eine Birkenstock-Doku und "Seitenwechsel" mit Herbert Prohaska und Christoph Grissemann

