Die Glimmstängel wurden bei einer Routinekontrolle im Grünkanal entdeckt. APA/BMF/ZOLL

Schwechat/Wien – 400 Zigarettenstangen sind vom Zollamt am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sichergestellt worden. Die Schmuggelware wurde bei einer Routinekontrolle im Grünkanal entdeckt. Aufgrund eines auffälligen Röntgenbildes wurde das Gepäck einer 59-Jährigen geöffnet. Die Nigerianerin transportierte in vier Taschen 80.000 Zigaretten, berichtete das Finanzministerium über den Fund von Mitte Mai. Die Frau war aus Lagos über Doha (Katar) nach Österreich eingereist.

Die Frau führte die Schmuggelware in vier Taschen mit sich APA/BMF/ZOLL

Das Zollamt Österreich beschlagnahmte die Zigaretten und sprach den Verfall aus. Gegen die Frau läuft nun ein Finanzstrafverfahren wegen Schmuggels, ihr droht eine Strafe von bis zu 38.000 Euro.

"Zigarettenschmuggel ist kein Kavaliersdelikt. Unsere Zöllnerinnen und Zöllner sorgen mit den Kontrollen für faire Wirtschaftsbedingungen und stellen sicher, dass nur ordnungsgemäße Originalware auf den Markt gelangt und konsumiert wird", hielt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) fest. (APA, 25.5.2024)