Er zählt seit Jahren zu den Spitzenreitern in der heimischen Zulassungsstatistik. Nun wurde der Octavia zur Modellpflege beordert. Heraus kam ein Typ von Format

Der Octavia Combi vor der Kulisse von Nikolsburg. Als Südmähren noch bei Öst'reich war, gab's noch große Politiker – Adolf Schärf kam hier 1890 zur Welt, auch Karl Renner (geb. 1870) stammt von hier ums Eck. Skoda

Format. Manche Qualitäten schätzt man erst, wenn sie abhandenkommen. Nehmen wir zum Beispiel die heutige Politik. Oder die Autos. Etliche Modelle, auch kleinere, sind eine Zumutung hinsichtlich des grundsätzlich adipösen Erscheinungsbildes – es gibt keine ranken, schlanken Autos mehr.

Ein Typ von Format, einem genau passenden – er deckt offensichtlich alle Wünsche ab wie einst der VW Golf – ist Skodas Octavia, und ja, ich weiß, gleich haut mir das Korrektorat gegen meinen Willen ein Hatschek aufs S. Sei's drum: Die Rede ist also in aller Kürze von Dingen und Menschen von Format. Der Octavia, in vierter Generation (seit 2020) der VW-Ära "das Herz der Marke" (bitte nicht mit dem Slogan "Politik mit Herz" vergleichen), kommt frisch von der Modellpflege.

Markantestes Detail im überarbeiteten Innenraum ist der optionale 13-Zoll-Schirm. Die Grundphilosophie bleibt: schlicht, unaufgeregt und extrem alltagspraktisch. Skoda

Da wird gerne kräftig am Erscheinungsbild gerührt; hier nicht, nur der LED-Blick wurde konzentrierter, hauptsächlich wurde technisch aktualisiert, nachjustiert, verfeinert. Beim Infotainmentsystem etwa und für neue digitale Horizonte wäre ein 13-Zoll-Display greifbar. Da geben wir zum Kennenlernen des Facelift-Octavias doch gleich einmal Nikolsburg ein und besuchen kurz zwei Herren: Adolf Schärf (1890–1965) und Karl Renner (1870–1950), Politiker mit Herz und von Format.

Fesch ist auch die Limousine, mit der kann man in jeder Kellergasse vorfahren. Ist in Österreich aber ein Minderheitenprogram, nur fünf Prozent entscheiden sich für diese Modellvariante. Skoda

In den nachgeschärften Octavia würden sie locker reinpassen, gar zu gerne nähme man sie mit ins heutige Wien, zumal der Schärf uns gerade zuraunt: "Intellektuelle neigen ja immer dazu, entweder links- oder rechtsradikal zu sein." Locker reinpassen würde auch die Cousine der Venus von Willendorf, diejenige von Unter-Wisternitz. Die Damen haben gut 29.000 Lenze auf dem Buckel, der Brust, und vieles schon gesehen.

640 bis 1700 Liter Gepäck fasst der Kofferraum im Combi, mit 600 bis 1555 sind es in der Limousine kaum weniger. Skoda

Begehrt ist speziell der Octavia Combi ob seines Kofferraums: 640 bis 1700 Liter passen rein, für viele ein Idealmaß – und ein Klacks gegen das gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1643, geschaffene Riesenfass im Nikolsburger Schlosskeller: Das fasst über 1000 Hektoliter guten Weines – der sich indes heute auch kistenweise transportieren ließe.

Der erste Škoda mit der Modellbezeichnung Octavia kam 1959 auf den Markt. Auch von dem gab es schon einen Kombi. Skoda

Jedenfalls, Octavia neu: ganz der Alte, was das Format betrifft. Bei den Preisen gibt er es sogar günstiger als bisher, die Palette reicht von 29.980 bis 40.290 Euro. Motorenprogramm? Vier Benziner und zwei Diesel, alles Vierzylinder und zum Teil mit Mildhybrid, 115 bis 265 PS, Letzteres betrifft den RS. Plug-in-Hybrid? Nein. Allradantrieb? Ja. Und Marktstart ist sukzessive ab 24. Mai. (Andreas Stockinger, 2.6.2024)