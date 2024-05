Neue Front, neues Heck: Nach dem Facelift zeigt sich der i20 schärfer zugeschnitten als bisher. Stockinger

Es gibt sie noch: Autos, die keine fahrenden Computer sind, sondern Mittel zum Zweck, Insassen möglichst preisgünstig von A nach B zu bringen. Zu dieser rarer werdenden Kategorie von Fahrzeugen gehört der Hyundai i20. Startknopf, Automatik? Fehlanzeige. Adaptiver Tempomat? Den gibt es in der von uns getesteten Version (i Line Plus) gegen 390 Euro Aufpreis. Die Frage ist, ob man so etwas bei einem Fahrzeug braucht, mit dem man tendenziell eher in urbaner Umgebung unterwegs sein wird, weniger auf Autobahnstrecken.

Dafür bekommt man mit dem koreanischen Kleinwagen einen Zündschlüssel wie früher mitgeliefert und kann anhand des manuellen Fünfganggetriebes testen, ob das Ohr noch den richtigen Zeitpunkt zum Gangumlegen erkennt oder ob es eventuell Zeit ist für ein Hörgerät.

Das Bedienkonzept gibt nur wenige Rätsel auf, das ist längst nicht mehr selbstverständlich heute. Im Sondermodell wird von Hand geschaltet. Stockinger

Wir waren mit dem Sondermodell i20 Go! Plus unterwegs, das Hyundai im Vorfeld der Fußball-EM in Deutschland speziell für den österreichischen Markt aufgelegt hat. Schließlich ist der heimische Hyundai-Importeur Partner des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB).

Beim getesteten Kleinwagen i20, der im vorigen Herbst ein leichtes Facelift erhalten hat, ist dieses Paket nur in Verbindung mit der schwächsten Motorisierung zu haben, dem 1,2-Liter-Saugbenziner mit 85 PS. Das ist zwar für die Stadt ganz okay, bei Überlandfahrten würde man sich aber doch etwas mehr Elan wünschen. Tritt man zwischendurch kräftiger auf das Gaspedal, kann es rasch auch recht laut werden.

Ein bisschen verspielt das Heck, auf jeden Fall aber markant. Stockinger

Dabei ist der i20, der in der überarbeiteten Version sehr sportlich wirkt und im Metallic-Look ordentlich was hermacht, insgesamt ein Leichtgewicht: Er wiegt 1013 Kilogramm. Von 0 auf 100 schafft es der Vierzylinder in 13,1 Sekunden, das maximale Drehmoment beträgt 118 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 173 km/h angegeben. Überprüft haben wir das nicht, schon bei 130 km/h sind die Windgeräusche unangenehm vernehmbar.

Der unverbindliche Verkaufspreis inklusive aller Steuern und Abgaben sowie Metallic-Lackierung liegt bei 24.040 Euro. Bei Barzahlung reduziert sich die Summe um 2000 Euro. Zum Aktionspreis ist das Fahrzeug um 21.040 Euro zu haben, wobei 500 Euro Finanzierungsbonus und 500 Euro Versicherungsbonus inkludiert sind.

Der Kofferraum ist den kompakten Abmessungen des Fahrzeugs angemessen. Stockinger

Im Inneren besticht der neue Hyundai i20, der für den europäischen Markt im türkischen Izmir gebaut wird, durch ein aufgeräumtes Cockpit, eine ordentliche Sitzposition sowie einfache Bedienung über viele echte Knöpfe und Drehregler. Bordcomputer und Multimediasystem sind intuitiv bedienbar; das Smartphone kann kabellos integriert, aber leider nicht induktiv geladen werden.

Verstecken muss sich Hyundai weder bei den Assistenzsystemen noch beim Platzangebot. Der Kofferraum des i20 fasst 352 Liter, bei umgelegter Rückbank sind es 1165 Liter. In den Tank passen 40 Liter Benzin. Der Durchschnittsverbrauch belief sich bei unseren Testfahrten auf 5,4 Liter je 100 km. Angesichts der Tatsache, dass doch einige Autobahnkilometer darunter waren, ein durchaus guter Wert. (Günther Strobl, 31.5.2024)