Center Barclay Goodrow brachte den Rangers das entscheidende 2:1. IMAGO/Vincent Carchietta

New York - Die New York Rangers haben das zweite Spiel im Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Florida Panthers gewonnen und damit in der "best of seven"-Serie auf 1:1 gestellt. Die Rangers siegten am Freitag (Ortszeit) nach dem 0:3 zum Auftakt im zweiten Heimspiel mit 2:1 nach Verlängerung.

Rangers-Angreifer Barclay Goodrow traf in der 15. Minute der Verlängerung zum Sieg. Damit hat Goodrow im Play-off viermal getroffen und genauso viele Tore wie in der gesamten Hauptrunde (80 Spiele) erzielt. Im ersten Drittel waren die Gastgeber dank Vincent Trocheck bereits nach vier Minuten in Führung gegangen, zum Ende des Anfangsabschnitts glichen die Panthers durch Carter Verhaeghe aus.

Das Finale der Eastern Conference geht nun in den nächsten beiden Spielen in Sunrise, der Heimstätte der Panthers, weiter und es wird auf jeden Fall ein fünftes Spiel, dann wieder in New York, geben. (APA, red, 25.5.2024)