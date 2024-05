Tschechien träumt weiter vom Heim-Titel. AFP/MICHAL CIZEK

Prag - Tschechien trennt nur noch ein Sieg vom angestrebten Titelgewinn bei der Eishockey-WM im eigenen Land. Die Gastgeber setzten sich am Samstag im Halbfinale in Prag gegen Schweden in beeindruckender Manier mit 7:3 (2:2,3:1,2:0) durch und treffen am Sonntag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) im Endspiel auf Titelverteidiger Kanada oder die Schweiz. Beiden Teams war man in der Gruppenphase knapp unterlegen. Dennoch haben die Tschechen nun ihr erstes WM-Gold seit 2010 im Visier.

Das Heimteam bot im Halbfinale eine geschlossen starke Vorstellung. Dominik Kubalik und Lukas Sedlak verzeichneten je zwei Tore und ein Assist. Ihr Teamkollege Martin Necas verbuchte mit einem Treffer und drei Vorlagen sogar vier Scorerpunkte.

Schweden ging im ersten Drittel durch Marcus Johansson (4.) und Marcus Pettersson (9.) zweimal in Führung, Tschechien gelang durch Kubalik (8.) und David Kampf (10.) aber jeweils der Ausgleich. Im Mitteldrittel erspielten sich die Hausherren ein klares Übergewicht und versetzten die Heimfans in Ekstase. Binnen drei Minuten trafen Ondrej Kase, Necas (beide 27.) und Kubalik (30.) zur 5:2-Führung. Kase war bei seinem Tor etwas glücklich von Sedlak eingesetzt worden, Necas traf 16 Sekunden danach nach einem gewonnenen Bully direkt.

Die Schweden kämpften sich durch ein Powerplay-Tor von Joel Eriksson Ek zurück (36.) und machten in weiteren Überzahlsituationen Druck. Den Nackenschlag versetzte ihnen Sedlak mit einem Treffer unmittelbar nach Ende einer Unterzahl und Fehler von Eriksson Ek (46.). 18.000 Zuschauer in der Halle und Tausende weitere davor jubelten ausgelassen. Sedlak setzte sechs Minuten vor Ende auch den Schlusspunkt. Ein weiterer Treffer des 31-Jährigen ins leere Tor zählte wegen Abseits nicht (60.).

Die Tschechen, die in der Gruppenphase auch Österreich mit 4:0 abgefertigt hatten, erreichten erstmals seit 2010 ein WM-Finale. Seither hatte es für die große Eishockey-Nation lediglich dreimal die Bronzemedaille gegeben. Die bis zum Halbfinale ungeschlagenen Schweden müssen hingegen trotz eines mit NHL-Stars gespickten Kaders weiter auf ihren ersten Titel seit 2018 warten. Unterliegen sie am Sonntag (15.20 Uhr) auch im Spiel um Platz drei, gehen sie zum fünften Mal in Folge bei einer WM leer aus. (APA, red, 25.5.2024)